‘Verissimo’, Paola Caruso si racconta da Silvia Toffanin

Paola Caruso torna a ‘Verissimo’. La showgirl è stata più volte ospite di Silvia Toffanin per raccontare pagine gioiose ma anche difficili della sua vita. In questo weekend sarà di nuovo su Canale 5 per parlarci di lei e dei suoi affetti più cari.

Paola Caruso: le tappe della sua vita

Nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985, Paola Caruso ha vissuto la sua infanzia in Calabria e solo da adolescente ha scoperto che Wanda e Michele, che l’hanno cresciuta, non erano i suoi genitori biologici. Pur avendo mantenuto un ottimo rapporto con i due, che ha più volte definito “genitori perfetti”, la ragazza si è messa alla ricerca della madre naturale in età adulta.

Nel 2019, durante un programma di Barbara d’Urso in onda su Canale 5, Caruso ha incontrato Imma e, grazie alla verifica del test del DNA, ha scoperto che la donna è la sua madre naturale.

L’arrivo in TV

Paola Caruso ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2003 partecipando a Miss Italia. Ha partecipato, successivamente, a ‘Uomini e Donne’ nel ruolo di corteggiatrice e, nel 2011 ha raggiunto la popolarità grazie al format ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis, in cui interpretava il ruolo della Bonas. È stata parte del cast fino al 2016 e, dopo quell’esperienza, ha continuato a lavorare in tv.

Ha partecipato a reality show come ‘L’Isola dei famosi’, ‘Pechino Express’ e ‘La pupa e il secchione’ ed è stata opinionista in diversi programmi televisivi.

L’amore e la maternità

Attualmente, dopo una vita sentimentale tumultuosa, è legata a Francesco Zaffagnini, un uomo totalmente estraneo al mondo dello spettacolo.

Nel 2019 è diventata mamma di Michele, nato da una precedente relazione. Il bambino nel 2022 ha subito una grave lesione al nervo sciatico, causata da una iniezione effettuata nel corso di una vacanza in cui il piccolo aveva contratto l’influenza. La lesione gli ha provocato un danno permanente e la showgirl in più occasioni ha raccontato la sua storia.

Paola Caruso a ‘Verissimo’

Caruso sarà ospite della puntata di ‘Verissimo’ di domenica 16 marzo, a partire dalle 16.