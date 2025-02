Verissimo: gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Le puntate di ‘Verissimo’ che andranno in onda sabato 8 e domenica 9 febbraio riserveranno non poche sorprese e scoop. Silvia Toffanin accoglierà, infatti, nel suo salotto moltissimi ospiti che si racconteranno senza filtri. Saranno soprattutto le donne le protagoniste di questo finesettimana ma anche giovani coppie, concorrenti dei reality show, comici e artisti che hanno scritto la storia della televisione italiana.

Sabato 8 febbraio: ecco gli ospiti

La puntata di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale5.

Sarà tempo di compleanni: in studio ci sarà infatti Emanuela Folliero, in compagnia di suo figlio Andrea, per celebrare i suoi 60 anni. 40 anni di carriera sono, invece, quelli che festeggia nel 2025 Dario Ballantini.

Simona Guatieri racconterà la sua verità sul tradimento del marito Keita Baldè e Rebecca Staffelli sarà in studio con la mamma Matilde.

Bernardo Cherubini, fratello di Lorenzo (Jovanotti) ed ex concorrente del GF si racconterà totalmente e chiuderanno la puntata Raffaella e Brando, i giovani innamorati che si sono conosciuti all’interno del dating show ‘Uomini e Donne’.

Chi ci sarà domenica 9 febbraio

La puntata di domenica 2 febbraio andrà in onda sempre su Canale5 a partire, questa volta, dalle 16:00.

Anche nella seconda giornata di ‘Verissimo’ ci sarà un’ospite proveniente da ‘Uomini e Donne’: Tina Cipollari. L’opinionista è ora anche seduta sul trono perché si dice intenzionata a trovare l’amore.

Silvia Toffanin accoglierà, poi, due donne che racconteranno due periodi complessi della loro vita: Sabrina Salerno e Barbara Lombardo, moglie del compianto Totò Schillaci.

Ilaria Galassi, ex volto di ‘Non è la Rai’ e concorrente del ‘Grande Fratello’ sarà in studio per raccontare la sua esperienza nel reality mentre Mauro Coruzzi, diventato noto grazie al personaggio di Platinette, parlerà della sua condizione di salute dopo l’attacco ischemico che lo ha colpito quasi due anni fa.

Anche domenica 9 febbraio una coppia sarà a ‘Verissimo’: quella costituita dai ballerini Anbeta Toromani e Alessandro Macario, per la prima volta insieme non solo in scena ma per un’intervista pubblica.