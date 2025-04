‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 5 e domenica 6 aprile

Musica, spettacolo, anticipazioni sui programmi che vedremo presto in onda e, ovviamente, tanti racconti anche privati. Vedremo tutto questo sabato 5 e domenica 6 aprile a ‘Verissimo’. Ecco chi saranno gli ospiti presenti in studio.

Gli ospiti di sabato 5 aprile

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà il coreografo spagnolo Carlos Diaz Gandia, che ha raggiunto la notorietà in Italia soprattutto grazie alle immagini girate nel backstage del videoclip di ‘Chiamo io chiami tu’ di Gaia.

Sarà la volta anche di Alice Campello che oggi vive in Turchia accanto al marito Alvaro Morata e ai loro piccoli. I due hanno di recente superato la crisi che li aveva visti allontanarsi per un periodo.

L’attrice Micaela Ramazzotti è, invece, pronta a raccontare il film che la vede protagonista, ’30 notti con il mio ex’; e Yari Carrisi Power si metterà a nudo in una profonda intervista personale.

Il studio ci sarà anche Raffaella, fresca eliminata da ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, invece, racconteranno il loro legame e la prossima partecipazione in coppia al programma di Canale 5 ‘The Couple’.

Domenica 6 aprile: chi ci sarà

Anche la puntata di domenica 6 aprile andrà in onda a partire dalle 16:30. Si tratterà di un appuntamento tutto al femminile.

A parlare di ‘The Couple’ penserà in questa puntata Ilary Blasi, conduttrice dello show e grande amica di Silvia Toffanin. Da ‘Amici’, invece, interverranno Anna Pettinelli e Deborah Lettieri; rispettivamente prof di Canto e Ballo di una delle squadre del serale.

Vanessa Incontrada racconterà della serie ‘Tutto quello che ho’ che dal 9 aprile sarà in onda su Canale 5, mentre Helena Pestes commenterà la finale del ‘Grande Fratello’, reality di cui è stata grande protagonista.

Sarà mandata in onda anche l’intervista della conduttrice a Federica Brignone, campionessa di sci. Il programma è stato registrato prima della brutta caduta che ha coinvolto la sportiva durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Per celebrare la campionessa e augurarle una pronta guarigione, però, il suo intervento sarà comunque trasmesso.