Verissimo: gli ospiti del 4 e del 5 ottobre

Milano, 3 ottobre 2025 – Le puntate di ‘Verissimo’ del 4 e del 5 ottobre saranno ricche di emozioni e di grandi ospiti. Racconti di vita, celebrazioni delle carriere, coppie nate sotto i riflettori e tanto altro ancora. Ecco chi vedremo nel salotto di Silvia Toffanin.

Sabato 4 ottobre: chi ci sarà

La puntata di sabato 4 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Annamaria Bernardini De Pace, giudice di Forum e pronta per la sua prima intervista in tv.

In studio saranno presenti anche Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che nella soap ‘Tradimento’ interpretano i personaggi di Tolga e Oylum.

A ‘Verissimo’ vedremo anche Katia Pedrotti moglie di Ascanio Pacelli, neo opinionista del ‘Grande Fratello’, pronta a raccontare il suo punto di vista su vita privata e carriera.

Nel salotto del finesettimana di Canale5 ci saranno anche Nicolò Martinenghi, nuotatore Oro alle Olimpiadi di Parigi, e la modella Carly Tommasini.

Francesca De Andrè racconterà, invece, una pagina triste della sua vita che l’ha portata però, finalmente, ad allontanarsi da quello che era un amore tossico.

Gli ospiti di domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre la puntata andrà in onda. a partire dalle 16:00.

Tra gli ospiti della puntata ci saranno due coppie celebri: quella costituita da Helena Pestes e Javier Martinez, nata di fronte alle telecamere della scorsa edizione del ‘Grande Fratello’, e quella formata da Veronica Peparini e Andreas Muller. I due, conosciuti tra i banchi di ‘Amici’, dopo aver coronato l’amore con la nascita di due gemelle, sono diventati da pochissimo marito e moglie.

In studio vedremo anche l’attore e super bisnonno Lino Banfi, il campione di Pallavolo Alessandro Michieletto e l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ Gianni Sperti.

Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, vittima di un femminicidio nel 2022. Il suo assassino, l’ex compagno, è stato condannato all’ergastolo.