Verissimo: gli ospiti del 18 e del 19 ottobre

Le puntate di ‘Verissimo’ di sabato 18 e domenica 19 ottobre accoglieranno, come sempre, grandi ospiti. I volti noti della tv sono pronti a raccontare i loro prossimi progetti, le grandi emozioni che stanno vivendo, i dolori e le trasformazioni delle proprie esistenze e, ovviamente, le grandi gioie. Ecco chi vedremo nel salotto di Silvia Toffanin.

Sabato 18 ottobre: chi ci sarà

La puntata di sabato 18 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Carolina Marconi, pronta a raccontare una nuova fase della sua vita.

Rosalinda Cannavò (ex concorrente del GF) sarà, invece, ospite di Silvia Toffanin insieme alla sua piccola Camilla e alla sua mamma Giusy.

In studio saranno presenti anche Nathalie Caldonazzo e Silvia Barrile. Quest’ultima dopo ‘Temptation Island’ e dopo aver concluso la sua relazione con lo storico fidanzato Simone, sta vivendo la sua prima gravidanza da single.

A ‘Verissimo’ direttamente dalla fiction ‘La forza di una donna’ ci sarà anche Feyyaz Duman, che nella fiction turca in onda su Canale 5 interpreta Arif.

Edoardo Purgatori, invece, racconterà la prossima uscita teatrale di cui è protagonista: ‘I segreti di Brokeback Mountain’.

Gli ospiti di domenica 19 ottobre

Domenica 19 ottobre la puntata andrà in onda. a partire dalle 16:00.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà una coppia celebre: quella costituita da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in studio insieme al loro piccolo Gabriele.

Sonia Bruganelli e Paolo Golia racconteranno, invece, dei loro libri prossimamente in uscita in tutte le librerie.

In studio vedremo anche una leggenda della musica come Rita Pavone.

Stefano Massoli racconterà, invece, la storia di sua moglie: la giornalista Lausa Santi che, affetta da una grave forma di sclerosi multipla, ha ottenuto il diritto di ricorrere all’’eutanasia.

La padrona di casa accoglierà in studio anche Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste all’età di 63 anni.