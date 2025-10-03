‘Verissimo, Nicolò Martinenghi: i record e l’amore con Adelaide

Milano, 3 ottobre 2025 – Sabato 4 ottobre tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche il nuotatore e campione olimpico Nicolò Martinenghi, pronto a raccontarsi in un’intervista a tutto tondo.

Nicolò Martinenghi: chi è

Nato a Varese l’1 agosto 1999, vive da sempre ad Azzate un piccolo paesino della provincia varesotta. Si è trasferito nel capoluogo solo in età adulta.

Ha scoperto il nuoto da bambino anche se per anni si è diviso tra questo sport e la pallacanestro e, addirittura, inizialmente si sarebbe visto più come cestista.

Ha scelto poi la vasca perché, ha dichiarato: “glorie e delusioni le potevo avere per me stesso: nella corsia tutto sarebbe dipeso da me”.

A 12 anni ha iniziato, dunque, gli allenamenti per diventare professionista e da quel momento non si è più fermato.

Record e Palmares

Il primo record nazionale è arrivato nel 2017 quando Nicolò ottiene il tempo migliore per i 50 metri stile rana (la sua specialità) in vasca corta. A quello ne seguono tanti altri negli anni e – pian, piano – arrivano anche le prime medaglie.

È triplo bronzo agli europei di Budapest nel 2020. Nel 2021 con un bronzo a Tokyo conquista, invece, la sua prima medaglia olimpica.

È argento ai mondiali di Fukuoka nel 2023 e a quelli di Doha nel 2024 mentre conquista l’oro a quelli di Budapest e Melbourne.

La medaglia più importante arriva, però, nel 2024 alle Olimpiadi di Parigi: l’oro nel 100 metri rana.

La vita privata

Dal 2018 è legato ad Adelaide Radice, 25enne laureata in marketing con una grande passione per l’equitazione. La coppia, estremamente riservata, convive a Varese. La ragazza è apparsa in più occasioni a bordo vasca per sostenere il compagno nelle gare importanti.