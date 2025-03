Valentina Parisse, il video di ‘Asteroide’ in anteprima

E’ uscito oggi il videoclip di ‘Asteroide’, il nuovo singolo della cantautrice Valentina Parisse che anticipa l’ep ‘VP’ in uscita a fine mese. “Ho paura di guardarmi intorno e di te non ritrovare niente”: questa strofa del brano rappresenta in pieno il concetto chiave di ‘Asteroide’, ovvero il contrasto fra il desiderio di trattenere una persona all’interno di una relazione e la necessità di lasciarla andare.

'Asteroide', il nuovo singolo di Valentina Parisse

“L’intero progetto racconta di una donna estremamente contemporanea, senza fronzoli e sovrastrutture, consapevole delle proprie fragilità ma anche dei propri punti di forza. C'è una buona dose di autoironia, perché è proprio da questa e dal prendersi un po’ in giro che comincia la propria libertà – spiega Valentina Parisse –. ‘Asteroide’ è il punto di partenza di questo percorso: nasce da una storia personale. L'Asteroide è simbolo di qualcosa di totalmente inaspettato e inarrestabile che arriva all'improvviso nella vita così come accade per le emozioni che ci esplodono forte nel petto, dalle quali non ci si può nascondere".

‘Asteroide’ è, insieme a ‘Colpa di Battisti’, ‘Ragazze tristi’, ‘Taxi’ e ‘Foglie rosse’ e ‘Minimal’, uno degli inediti contenuti nell’ep ‘VP’.