Uomini e Donne, Gemma confermata: quando inizia il programma

Milano, 24 agosto 2025 - Uomini e Donne torna in onda dopo la pausa estiva. Nel 2026 il dating show festeggia i 30 anni di attività e chissà se magari per quell’occasione è prevista un’edizione celebrativa, una sorta di ‘Uomini e Donne Gold’ con il ritorno dei principali protagonisti del programma.

Intanto Maria De Filippi e i confermatissimi opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari tornano su Canale 5 ogni giorno nella fascia pomeridiana a partire da lunedì 22 settembre: le registrazioni delle puntate prenderanno il via con la sessione di venerdì 28 e sabato 29 agosto.

E nel cast? La novità fra i tronisti per ora si chiama Flavio Ubirti: il tentatore di Temptation Island era già in predicato di entrare nel dating show di Maria De Filippi praticamente dal primo minuto della sua partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e quindi nessuno se ne stupisce. Ancora non sono invece stati ufficializzati i nomi degli altri protagonisti sul trono.

Per quanto riguarda Uomini e Donne Over, confermata la presenza anche per questa stagione di Gemma Galgani. La dama torinese è ormai la decana delle partecipanti al parterre femminile e questo sicuramente non potrà che far nascere nuove provocazioni nei suoi confronti da parte di Tina Cipollari. Potrebbe tornare in questa stagione anche Barbara De Santi, la cui relazione con Ruggiero D’Andrea sembra essere naufragata. Barbara De Santi è tornata sui social proprio recentemente dopo un periodo di stop dovuto alle preoccupazioni per le condizioni di salute della sorella. La quale ora sembra stare meglio. E questo potrebbe facilitare il rientro di Barbara fra le dame del parterre.