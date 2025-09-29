Uomini e Donne, Gemma in lacrime per Mario

Roma, 29 settembre 2025 – Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne. Tanto per cambiare. Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 29 settembre, la dama torinese si è trovata davanti tre uomini: Pasquale, Antonio e Mario.

Quest’ultimo è il padre di Claudia Lenti, ex dama uscita da Uomini e Donne insieme ad Alessio Pili. Antonio è stato liquidato, sono rimasti Pasquale e Mario. Il quale però sta uscendo anche con Magda.

Nel frattempo ecco lo scontro fra Pasquale e Arcangelo. Con il quale Gemma ha subito discusso: “L’anno scorso ti facevi notare, quest’anno con questo parterre sparisci. Non ti sopporto perché non hai valori, non sei niente. Non sei nessuno”. “Non ho più avuto valori da quando la nostra conoscenza è finita, prima li avevo secondo te” ha ribattuto lui.

Mario sta uscendo tanto con Gemma quanto con Magda e questo ha suscitato l’ironia e le provocazioni di Tina Cipollari: “Chiaramente è in vantaggio Magda, abbracciare Gemma è un po’ come stare tra le braccia della nonna, no? E comunque se un uomo è interessato non saranno le mie parole a smontare il suo interesse”. Questa ha fatto scoppiare in lacrime Gemma Galgani.

La quale però è stata subito consolata dallo stesso Mario. “Guarda cos’hai combinato” esclama Gianni Sperti rivolgendosi in tono ironico alla collega opinionista.

A quel punto è stata Magda a manifestare qualche perplessità, ma dopo un tira e molla ha accettato di continuare a vedere Mario. Nonostante questo, il cavaliere ha deciso ballare con Gemma. “Sono contenta, c’è stato anche un bacetto a stampo durante il ballo” ha commentato la dama di Torino. Peccato che il “bacetto a stampa” sia scappato poco anche fra Mario e Magda. E Tina Cipollari lo ha stigmatizzato. “Ci vuole tempo per conoscerci” ha poi commentato Mario. “Te la stai tirando troppo” commenta Magda. “Perché? Tu non te la tiri?” domanda provocatoriamente Gemma difendendo il cavaliere. Si preannunciano puntate roventi.