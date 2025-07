Uomini e Donne, Flavio di Temptation Island nuovo tronista

Roma, 30 luglio 2025 - “Ho sempre avuto la passione per il calcio”. E infatti Flavio Ubirti lascia il mondo del pallone per quello della televisione. Difficile resistere al richiamo di Maria De Filippi, delle luci, delle telecamere e della permanenza sotto i riflettori per diversi mesi.

Lustrini e follower battono Baldaccio Bruni Calcio ed Eccellenza. Un dato di fatto inevitabile per un ragazzo che ha scelto di entrare nel mondo dello spettacolo facendo il tentatore a Temptation Island. Un chiaro segnale della volontà di utilizzare la propria bellezza fisica per cercare di aprirsi delle porte nel mondo della tv e magari della moda.

All’interno di Temptation Island, il toscano Flavio Ubirti si è fatto notare per il proprio aspetto fisico. Tanto che era stato giudicato positivamente da diverse fidanzate e poi si è avvicinato a Denise. Con la quale, però, non è successo nulla di compromettente.

Tanto che da settembre, quindi all’avvio della stagione televisiva autunnale, il portiere di Figline Valdarno sarà uno dei tronisti di Uomini e Donne. Dopo il docu-reality, ecco quindi il dating show: si può affermare che il ragazzo sia un vero prodotto di “Maria De Filippi land”.

Flavio Ubirti troverà l’amore a Uomini e Donne? Difficile affermarlo oggi, quel che è certo è che sicuramente si farà notare tanto dal pubblico quanto dalle corteggiatrici e da Tina Cipollari. L’opinionista non mancherà di fare considerazioni sul suo aspetto. La speranza è che oltre ci sia molto di più. “E’ molto maturo” è stata la considerazione delle ragazze che lo hanno conosciuto a Temptation Island, ma il sospetto è che dietro queste frasi si celassero soprattutto motivazioni estetiche. Ora starà a lui farsi conoscere davvero e fare in modo che ad emergere siano il proprio carattere e la propria personalità oltre ad addominali e pettorali. Che, peraltro, a Uomini e Donne non sono in mostra.