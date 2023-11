Uomini e Donne, Elena e Maurizio lasciano il programma

Maurizio ed Elena lasciano Uomini e Donne insieme. Quello che tanti spettatori del dating show di Maria De Filippi auspicavano ormai da tempo è accaduto e andrà in onda questo pomeriggio. Ad annunciarlo è l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale oggi dovrebbe essere trasmessa la parte di registrazione della puntata di Uomini e Donne nella quale si esce dall'impasse delle ultime settimane.

Oggi, venerdì 10 novembre, infatti, va in onda il momento in cui Elena sceglie di uscire dal programma e, incredibilmente, Maurizio la segue. Un gesto atteso anche dagli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, che più volte hanno invocato la loro uscita dal programma per continuare la conoscenza all'esterno, nella vita reale. E capire quindi se fra loro c’è un sentimento autentico oppure si tratta soltanto di dinamiche televisive.

Una conoscenza che in molti hanno sostenuto non essere limitata a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni, infatti, i momenti di gelosia e di sconforto di Elena per gli atteggiamenti a dir poco surreali di Maurizio - il cavaliere ha spesso sostenuto di provare sentimenti forti per la dama, tanto da definirla come la propria donna ideale, ma al contempo ha sempre affermato di avere la necessità di incontrare altre donne per mettere alla prova i suddetti sentimenti - erano stati molti e proprio per questo in tanti hanno pensato a una sorta di accordo fra i due per ottenere maggiore visibilità.

Ora ecco l'uscita di Elena e Maurizio da Uomini e Donne in qualità, di fatto, di coppia. Chissà se il loro rapporto durerà anche oltre l'occhio delle telecamere oppure torneranno a bussare alle porte di Queen Mary.