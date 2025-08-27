Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Cristiana Anania e dove l’abbiamo già vista

Roma, 27 agosto 2025 - Flavio Ubirti e Cristiana Anania sono i primi due tronisti ufficiali di questo avvio di stagione di Uomini e Donne. Le prime puntate del dating show di Maria De Filippi sono state registrate in questi giorni e andranno in onda dal 22 settembre. Se di Flavio Ubirti si sa già tutto da tempo, vista la sua partecipazione nelle vesti di tentatore a Temptation Island, l’incognita era Cristiana Anania.

“Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi - esordisce Cristiana Anania nel video di presentazione della sua partecipazione come tronista -: con questa idea vorrei cominciare il mio percorso”. “Sono Cristiana, ho 22 anni e sono una speaker radiofonica presso una radio locale - prosegue -. Sono una siciliana doc fiera di esserlo. Questa è la zona di Palermo che ho più a cuore: la Vucciria. Che per me è sinonimo di veracità e semplicità. Descrivermi? Quasi impossibile, perché penso di essere tante cose. Una cosa certa è che sono un vulcano di energia, sempre pronta a realizzare, pensare, dire e fare tantissime cose. Caratterialmente sono anche felice, simpatica, solare, ma anche permalosa, forse a volte troppo logorroica. Mi potrei descrivere in ogni modo, ma secondo me così basta. No?”.

Speaker radiofonica oggi, ma in passato faceva parte della Stardust House, ovvero una sorta di accademia per content creator e influencer. Insomma, un altro volto di certo non nuovo al mondo dei social network.

Immancabile, poi, il momento intimista del video di presentazione: “Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente però ho avuto nella mia vita nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnato sin dall’infanzia e mi hanno dato la cosa più importante per una bambina di sei anni che lascia casa: la protezione. Ma soprattutto le certezze”. “Mi sento fortunata perché finalmente - conclude Cristiana Anania - ho l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di poter riprovare quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno”.