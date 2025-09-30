Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Uomini e Donne, caos e intrecci pericolosi in studio
30 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Uomini e Donne, caos e intrecci pericolosi in studio

Nel parterre del Trono Over le frequentazioni si incrociano: protagonisti Alessio, Federico, Federica e Rosanna

Alessio di Uomini e Donne protagonista del triangolo con Federica e Venera

Per approfondire:

Roma, 30 settembre 2025 - Caos nel parterre Over di Uomini e Donne. Corsi e ricorsi, incroci che difficilmente si riescono a comprendere. Questo inizio di stagione sta vedendo diversi intrecci svilupparsi a centro studio. Basti pensare che nella puntata del dating show andata in onda oggi, martedì 30 settembre, su Canale da un semplice discorso su Alessio e il triangolo con Venera e Federica sono arrivate rivelazioni di diverse frequentazioni.

“Non mi precludo niente con le persone con cui esco, sono uscito con Federica ed è scattato il bacio. Questo non vuol dire che Venera non mi piaccia. Sono in una fase iniziale. E così se anche Federica dovesse baciare un altro uomo, non potrei dire nulla” ha spiegato Alessio. “Siamo in una fase in cui se non esco con te, posso stare in hotel o uscire anche con qualcun altro” ha aggiunto riferendosi a Venera. Venera ha poi spiegato: “Io sto sentendo Alessandro, Francesco e sono uscita anche con Diego. Ma non c’è stato niente”. “Non sono fatti miei, adesso” ribatte Alessio. “Io esco con Federico” interviene Federica.

“Ma tu non corri dietro a Rosanna?” chiede Maria De Filippi al rientrato Federico. “Sì, ma siamo in fase di conoscenza. Avevo detto a Rosanna che sarei uscito con Federica? Non lo so, ma possiamo farlo” chiarisce lui. Nel frattempo Rosanna è uscita con Francesco e ha intenzione di rifarlo. Insomma, chi riesce a ricostruire tutto questo schema è bravo.

