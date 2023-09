Un anno fa la morte della regina Elisabetta II, l’omaggio dei suoi amati corgi

Nei giorni scorsi un gruppo di cani Corgi provenienti da diverse regioni del Regno Unito si è radunato davanti a Buckingham Palace indossando uniformi rosse e coroncine per commemorare il primo anniversario della scomparsa della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre 2022. Agatha Crerer-Gilbert, che ha organizzato l'evento, ha espresso il desiderio che la marcia dei Corgi si ripeta ogni anno in memoria della regina Elisabetta: “Non c'è modo migliore di onorarla se non attraverso i suoi amati Corgi, che ha accudito per tutta la sua vita”, ha dichiarato. Ha aggiunto che, nonostante la sua assenza fisica, è convinta che la regina Elisabetta continui a osservarli.

I Corgi

Per oltre sette decenni i Corgi sono stati un simbolo importante della monarchia britannica durante il lungo regno della sovrana. La regina, madre dell’attuale sovrano, Carlo III, ne ha avuti circa 30 nel corso della sua vita. Il primo è stato Dookie, è arrivato quando Elisabetta aveva solo sette anni, e da allora sono stati una presenza costante nella sua vita. Un portavoce della casa reale inglese ha dichiarato che non ci sarà alcun evento pubblico ufficiale per commemorare il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II.

Testimone straordinaria del Novecento

La regina Elisabetta II ha regnato sul Regno Unito e sugli altri Stati del Commonwealth dal 1952. Nata il 21 aprile 1926, è diventata regina il 6 febbraio 1952, dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. Il suo regno ha attraversato numerosi cambiamenti politici e sociali nel Regno Unito e nel Commonwealth. È stata testimone di eventi significativi come la decolonizzazione di molte nazioni del Commonwealth, la Guerra Fredda, il rafforzamento dei legami tra il Regno Unito e l'Unione Europea e molte altre sfide e cambiamenti. La sua morte rappresenta un momento significativo nella storia del Regno Unito e del Commonwealth, e il suo lungo regno è stato testimone di numerosi cambiamenti e sviluppi in tutto il mondo. La sua eredità continuerà a essere ricordata e celebrata.

Le nozze con Filippo

Il matrimonio tra la regina Elisabetta II (all'epoca principessa Elisabetta) e il principe Filippo, duca di Edimburgo, è stato un evento storico e significativo nella famiglia reale britannica e in ambito europeo. I due si sono sposati il 20 novembre 1947 alla Westminster Abbey a Londra.

Il loro fidanzamento era stato annunciato il 9 luglio 1947. Hanno avuto quattro figli: Carlo, che oggi è re, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo.

Carlo tra ricordi e bilanci

L’8 settembre, per Carlo, rappresenta un triste evento, ma anche il momento del suo accesso al trono. Per il sovrano, dunque, è una data legata alla nostalgia e ai ricordi, così come a un bilancio del suo primo anno sul trono. Nei mesi scorsi il re – incoronato, insieme a Camilla, in una cerimonia ufficiale a maggio – ha dovuto affrontare diverse prove in ambito istituzionale e familiare. Il Regno Unito sta vivendo da tempo una forte crisi economica e sociale, con turbolenze anche politiche. All’interno dei Windsor non sono mancate tensioni, dovute in gran parte agli scandali a luci rosse che hanno travolto il duca di York, Andrea, e alle accuse da parte di Harry e Meghan che si sono trasferiti negli Stati Uniti, lasciando la corte inglese, continuando però a lamentarsi del trattamento ricevuto dalla royal family. Quello che Carlo sta portando avanti è un regno di transizione e di preparazione in vista di quello che, presumibilmente tra qualche anno, inaugurerà il suo erede William, nel tentativo di modernizzare un’istituzione come la monarchia, ritenuta obsoleta da una percentuale sempre maggiore di britannici.