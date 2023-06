‘Un altro mondo’, Merk & Kremont lanciano il primo brano in italiano

Sono diversi anni che Merk & Kremont sono conosciuti sulle scene musicali internazionali in cui si sono affermati come dj e produttori pluripremiati (al loro attivo hanno più di 50 dischi di platino). Esordio con Tananai e Marracash. Adesso il duo, composto da Federico Mercuri e Giordano Cremonaci (figlio di Raul Cremona, comico e illusionista, il famoso Mago Oronzo della tv) debutta con il suo primo brano in italiano. La canzone è uscita da poco, si intitola ‘Un altro mondo’ e vede la collaborazione di Merk & Kremont con Tananai (all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino) e Marracash (Fabio Bartolo Rizzo).

Una ballad particolare

‘Un altro mondo’ è una ballad elettronica in cui, come hanno spiegato i produttori, sono state ricreate le sonorità di un ambiente rave. Le voci di Tananai e Marracash, che si intrecciano in modo armonioso, sono funzionali a delineare atmosfere con tratti futuristici e distopici e toni romantici e sentimentali.

Chi sono Merk & Kremont

Federico Mercuri (Merk) e Giordano Cremona (Kremont) hanno formato il loro duo di dj a Milano, loro città d’origine, nel 2011. Da allora i due hanno lavorato alla produzione di diversi brani di successo tra cui: - ‘Good Times’ di Ghali; - ‘Andiamo a comandare’ di Fabio Rovazzi; - ‘Farfalle’ di Sangiovanni; - ‘Tribale’ di Elodie; - ‘Furore’ di Paola & Chiara. Hanno anche fatto da produttori per il collettivo milanese Il Pagante (in cui c’è Eddy Veerus, ossia Edoardo Cremona, cugino di Giordano “Kremont”) e Gianluca Vacchi.

Fama internazionale

Fin dagli albori del loro percorso, Merk & Kremont hanno suscitato l’interesse di nomi di primo piano della scena internazionale come Bob Sinclair, Avicii, Nicky Romero, Steve Angello, Hardwell, Benny Benassi. I riscontri positivi e l’apprezzamento di addetti ai lavori e pubblico hanno fatto sì che firmassero con l’etichetta discografica ‘Spinnin' Records’, famosa nell’ambito della musica elettronica, con cui hanno collaborato per oltre 3 anni. All'inizio del 2018 si sono uniti a Universal Music Records.

Sanremo

Merk & Kremont sono approdati per ben due volte, finora, al Festival di Sanremo. Nel 2020 il duo ha curato la produzione della canzone di Junior Cally intitolata ‘No Grazie’. A febbraio 2023 i produttori sono tornati all’Ariston accompagnando Paola & Chiara nella serata delle cover di cui le sorelle Iezzi hanno proposto un medley dei loro brani più iconici.

Tour estivo

Nell’estate 2023 Merk & Kremont sono protagonisti di un Summer Tour con molte tappe, organizzato da Mac Mac Agency. Il duo si esibirà alla console nei principali festival e dancefloor italiani. Ecco le prossime date:

- 30 giugno Chiringuito Club, Mantova - 30 giugno La Via Delle Spezie, Reggio Emilia - 7 luglio La Suerte, Laigueglia (SV) - 8 luglio CJF Festival, Codogné (TV) - 14 luglio Piazza Vittorio Emanuele, Varallo Sesia - (VC) - 15 luglio Wonderlast Music Festival, Gubbio (PG) - 16 luglio A-Real, Teatro Sociale, Como - 20 luglio Samsara, Riccione (RN) - 22 luglio Pride Village Virgo, Padova - 27 luglio Praja, Gallipoli (LE) - 29 luglio CoolBay, Lamezia Terme (CZ) - 29 luglio White Different Club, Corigliano Calabro (CS) - 2 agosto Montecchio Marittima, Montecchio Maggiore (VI) - 3 agosto Samsara, Riccione (RN) - 4 agosto Woodpecker, Cervia (RA) - 5 agosto Indiegeno Festival, Patti Marina (ME) - 11 agosto Maracaibo, Alghero (SS) - 12 agosto Juniper, Cannigione (SS) - 14 agosto Ambra Night, San Teodoro (SS) - 15 agosto Red Valley Festival, Olbia (SS) - 16 agosto Blu Beach, Porto Rotondo (SS) - 18 agosto Vega Discoteque, Taviano (LC) - 19 agosto Baja Village, Vasto (CH) - 24 agosto Praja, Gallipoli (LC)