Uomini e Donne, quando inizia e chi potrebbero essere i nuovi tronisti

Chi saranno i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne? Come sempre attorno ai nomi di chi andrà alla corte di Maria De Filippi in cerca del grande amore - e della grande visibilità, è innegabile - vige il massimo riserbo.

"Fregatene, fai la tronista" è la frase ormai diventata leggendaria pronunciata da Maria De Filippi nei confronti della corteggiatrice Veronica Burchielli. Ed è anche la frase con la quale molti utenti del web stanno incoraggiando due ormai ex fidanzati a mettersi in gioco. In realtà, la loro eventuale volontà in merito non sarebbe sufficiente visto che ad essere convinte dovrebbero essere soprattutto Maria De Filippi e la sua redazione. Che comunque in un caso potrebbero far davvero ricadere la scelta su Francesca Sorrentino, la vera queen dei falò di confronto dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il reality show targato proprio Maria De Filippi ha infatti visto l'ormai ex fidanzata di Manuel Maura cominciare il viaggio nei sentimenti sentendosi quasi in una posizione di inferiorità rispetto al fidanzato e uscendone poi ruggendogli in faccia tutta la sua voglia di libertà e la sua consapevolezza di meritare ben di meglio. Mandando così in delirio il pubblico di Temptation Island. Che la vorrebbe sul trono.

Altro protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia è Daniele De Bosis. Il 33enne romano, paragonato da molti a Francesco Chiofalo per la sua imponenza fisica, è stato decisamente bistrattato dalla ormai ex fidanzata Vittoria. Tanto da essersi meritato l'affetto del pubblico. In molti hanno lanciato la proposta di farlo diventare tronista alla prossima edizione di Uomini e Donne. Che prenderà il via lunedì 18 settembre su Canale 5 nella consueta fascia pomeridiana.

Il terzo nome si è autocandidato: è Luca Salatino, che già è stato protagonista del dating show proprio da tronista. La sua storia con Soraya Ceruti, corteggiatrice che era stata la sua scelta al termine dell'esperienza a Uomini e Donne, è durata solo pochi mesi. Chissà che possa avere la possibilità di ritrovare l'amore proprio in tv.

Saranno davvero loro tre i prossimi tronisti?