Trentino Music Arena 2023: date, ospiti, programma del Trentino Love Fest

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 luglio il festival Trentino Love Fest presso la Trentino Music Arena 2023: si tratta di una serie di show che porterà nella provincia Autonoma di Trento alcuni tra i più apprezzati artisti del panorama italiano, particolarmente tra i più giovani. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La prima edizione del Trentino Love Fest sarà un omaggio all’Emilia Romagna

L’edizione di quest’anno, va ricordato, è stata organizzata con un occhio di riguardo nei confronti delle popolazioni dell’Emilia Romagna, Regione devastata dalle terribili alluvioni che l’hanno colpita nel mese di maggio scorso. Nei primi tre giorni (dal 27 al 29 luglio) saranno dunque molti gli spettacoli in programma nella struttura di Via San Vincenzo (ad ingresso libero) che prevederanno la possibilità di contribuire ad un’importante raccolta fondi a beneficio delle tante comunità colpite. Tutte le iniziative previste per questa estate in zona, in realtà, si svilupperanno su un arco temporale di tre mesi, con la conclusione di Trentino Music Arena 2023 prevista per il mese di settembre/ottobre, in concomitanza con l’attesissima Oktoberfest. Grande felicità è stata espressa a proposito dal presidente della provincia, Maurizio Fugatti, che a proposito ha dichiarato: “Esprimo profonda soddisfazione per essere riusciti ad organizzare un calendario di questo tipo per l’utilizzo dell’area di San Vincenzo. L’offerta di iniziative previste per l’estate di quest’anno diventerà così la base di partenza per strutturare anche nei prossimi anni dei calendari di attività fruibili dai trentini e dagli ospiti del Trentino; consolidando nei fatti la vocazione dell’area come era nelle intenzioni della Provincia sin dall’inizio, come si è reso evidente nel 2022 con il concerto evento di Vasco Rossi.” A fargli eco anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che ha aggiunto: “Nelle settimane scorse il Comune di Trento ha approvato gli indirizzi per l’uso dell’area di San Vincenzo vocata allo sport all’aperto ed all’intrattenimento; i prossimi mesi saranno quindi dedicati all’attuazione di quanto previsto con i campi da calcio, le attrezzature e quanto necessario per allestire un’area per spettacoli live. È davvero una buona notizia il fatto che a partire da quest’estate l’area sia popolata di eventi ed è particolarmente importante che il primo sia quello dedicato alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione”.

Gli artisti in cartellone al Trentino Love Fest

Fugatti ha voluto fortemente organizzare questa iniziativa per dimostrare agli abitanti della sua provincia quanto Trento sia in grado di imbastire un evento musicale valido tanto quanto quelli che generalmente in estate animano i palchi di grandi città come Milano o Roma. Ecco dunque che in questo contesto l’Arena inaugurata lo scorso anno in occasione del concerto di Vasco Rossi assume un senso ancor più importante. In conferenza stampa, le autorità hanno anticipato che sarà la trap il genere più rappresentato dagli artisti che parteciperanno agli eventi in programma, nonché uno dei più amati da parte della Generazione Z. Il programma presentato partirà dunque da giovedì 27 luglio, quando sul palco saliranno Tredici Pietro & Lil Busso (il primo è il figlio di Gianni Morandi), l’ex concorrente di X Factor e di Sanremo gIANMAria, i Rebel Rootz, Le Vibrazioni di Francesco Sarcina e Lumix. Venerdì 28 luglio sarà una giornata all’insegna del rap, con alcuni dei nomi più interessanti della scena nazionale: a presenziare troveremo Mida, Naska, Ava, Mikaela e dulcis in fundo Tony Effe, l’artista della Dark Polo Gang che in queste settimane è in radio insieme ad Emma Marrone con il singolo ‘Taxi sulla luna’. Anche sabato 29 luglio sarà un’altra giornata di grande rap, con nomi del calibro di Tormento, Cor Veleno, Dani Faiv, Nayt, Des3tt e Simone d’Adamo. Agosto, al contrario, sarà il mese dedicato al pubblico più agé di Trentino Music Arena 2023: mercoledì 23 agosto a salire sul palco arriveranno La Sad, Giuliano Palma e Giacomo Turra & The Funky Minutes; il 24 agosto toccherà a Dolcenera e ai Finley; venerdì 25 agosto invece sarà il turno dei Morcheeba (l’unica vera band internazionale di spicco della kermesse), oltre a Giantheo, Magenta #9 e Rebel Rootz. L’ultima grande giornata di concerti è prevista per sabato 26 agosto, con l’esibizione di Aiello (che di recente ha pubblicato il disco ‘Romantico), di Shari e di Caffellatte, con un ulteriore show di Frequenze Italiane.

Come partecipare ai concerti in programma

L'apertura dei cancelli è prevista a partire dalle ore 17, mentre la chiusura sarà alle 2 di notte. Il biglietto costerà 2,50 euro, un prezzo assolutamente simbolico. Le prevendite dei biglietti, per il resto, si apriranno martedì 18 luglio. Sempre in occasione della presentazione dell’evento alla stampa, l’organizzatore Enzo Di Gregorio di Edg Spettacoli ha dichiarato: "Tolte le spese Siae e gli oneri fiscali, verrà tutto totalmente devoluto in beneficenza. Oltre a questo verrà istituito un Iban per le donazioni spontanee, che verrà indicato sulla campagna social e sui ledwall durante l'evento".

Le polemiche che hanno preceduto l’evento

Con i concerti in arrivo, il comune di Trento e la relativa Provincia Autonoma hanno voluto in qualche modo allontanare i malumori legati al fatto che dopo il live di “Blasco” dello scorso anno la struttura per concerti fosse rimasta praticamente inutilizzata. A fine ottobre 2022, ad ogni modo, era finalmente spuntato un bando per la gestione della Music Arena, vinto poi proprio da Edg Spettacoli, azienda che tuttavia almeno per questa edizione non è stata in grado di portare nomi internazionali di spicco o artisti realmente sulla cresta dell’onda come Tananai, Lazza o Blanco, attualmente impegnati nei relativi tour estivi in giro per l’Italia.