Travis Scott torna in tour dopo la tragedia di Astroworld

Il prossimo 11 ottobre partirà l’Utopia - Circus Maximus tour, secondo quanto riportato dalla Cnn. La prima data sarà allo Spectrum Center di Charlotte, in nord Carolina, con 28 date in Nord America che termineranno con un concerto alla Scotiabank Arena di Toronto, a dicembre. Utopia, numero 1 della Billboard 200, sarà quindi portato in tour da Travis Scott dopo l’anteprima mondiale del 7 agosto a Roma.

Il ritorno dopo la tragedia di Astroworld

Astroworld è il nome del festival organizzato a Houston da Travis Scott a partire dal 2018, il cui nome è un omaggio all’album del rapper uscito nello stesso anno. La tragedia che ha sconvolto tutti è datata 5 novembre 2021: durante l’edizione di quell’anno una folla di circa 50mila persone ha causato un incidente di massa. Dieci persone sono morte, altre 25 sono state portate in ospedale in condizioni critiche, oltre 300 sono state curate nell’ospedale del festival. La risonanza dell’evento è ancora forte, al punto che in molti lo ricordano ancora come “l’evento terremoto”. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Houston Sylvester Turner all’inizio del mese rispetto ad un probabile ritorno di Scott nella città natale, l’Utopia-Circus Maximus tour non ha ancora alcuna data prevista per Houston. D’altronde, si tratterebbe della prima esibizione dopo il tragico evento dell’Astroworld Festival.

L’anteprima al Circo Massimo

L’anteprima del Circus Maximus tour non poteva che essere a Roma, dove Travis Scott si è esibito il 7 agosto 2023 al Circo Massimo. Utopia, cui il rapper ha lavorato negli ultimi due anni, è un progetto composto da 19 brani che include collaborazioni con i più importanti artisti della scena musicale internazionale, tra cui Beyoncé, Drake, The Weeknd, James Blake e Yung Lean. Anticipato dall’uscita del singolo K-POP, che ha raggiunto 15 milioni di stream in tre giorni, Utopia ha riscosso un enorme successo. La prima mondiale del tour tenutasi a Roma ha visto una folla di sessantamila persone, provenienti da tutto il mondo, accorrere per non perdere questo evento storico. Scott allieta il pubblico con novanta minuti di live, vestito di bianco e scenografia minimale. E non manca di riservare una sorpresa ai suoi fan: l’arrivo sul palco di Kanye West fa esplodere il pubblico.

Le date del tour

A partire dal 31 agosto i biglietti per il tour 2023 si trovano in vendita su travisscott.com e Live Nation ha comunicato che 2 dollari per ogni biglietto venduto saranno devoluti alla Cactus Jack Foundation del rapper. Si tratta di un’organizzazione no-profit volta a sostenere i giovani di Houston attraverso la raccolta di giocattoli; include, peraltro, programmi di borse di studio per gli studenti universitari HBCU, nonché spese per l’istruzione e la creatività. Ecco le date dell’Utopia-Circus Maximus tour: - 11 ottobre, Charlotte - 13 ottobre, Raleigh - 14 ottobre, Raleigh - 17 ottobre, Dallas - 18 ottobre, Dallas - 20 ottobre, Kansas City - 22 Ottobre, Denver - 25 Ottobre, Phoenix - 26 Ottobre, Phoenix - 29 ottobre, Las Vegas - 31 ottobre, Oakland - 1 novembre, Oakland - 5 novembre, Los Angeles - 8 novembre, Seattle - 10 novembre, Vancouver - 12 novembre, Portland - 13 novembre, Portland - 15 novembre, Salt Lake City - 18 novembre, Tulsa - 21 novembre, Austin - 22 novembre, Austin - 25 novembre, Atlanta - 27 novembre, Miami - 29 novembre, Miami - 1 dicembre, Atlanta - 4 dicembre, Nashville - 6 dicembre, Baltimore - 8 dicembre, Pittsburgh - 10 dicembre, Philadelphia - 12 dicembre, Detroit - 15 dicembre, Chicago - 18 dicembre, Brooklyn - 21 dicembre, New York City - 23 dicembre, Boston - 26 dicembre, Newark - 29 dicembre, Toronto