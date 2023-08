Travis Scott al Circo Massimo: la guida al concerto

Travis Scott torna in Italia oggi, dopo poco più di un mese, per una nuova data al Circo Massimo. È la prima data in assoluto dopo il lancio del film "Circus Maximus", sceneggiato dal rapper, e del tanto atteso album "Utopia", usciti rispettivamente il 28 e il 29 luglio. Un live che già da queste anticipazioni si preannuncia un evento di portata e rilevanza mondiale, in cui la scelta della location omonima alla pellicola non sembra essere un caso, per celebrare per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico. "Utopia" è il nuovo album dell'artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards. L'album ha totalizzato su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream, diventando il miglior esordio dell'artista ad oggi e il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Non solo, tutte le tracce contenute nel disco sono subito entrate nella Top 100 della classifica italiana.

Travis Scott ha, inoltre, presentato negli Stati Uniti il suo film ‘Circus Maximus’, un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell'esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti canzoni contenute nel nuovo album.

Oggi al Circo Massimo sono attesi circa 70mila spettatori. Scatterà il consueto piano viabilità messo a punto in occasione dei grandi eventi che prevede divieti di sosta, chiusure e deviazioni bus. Dalle 21 di stasera è prevista una nuova chiusura per la stazione metro di Circo Massimo. Dalle 16, possibili chiusure per via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello. Dalle 20 di ieri, e sino a tutto oggi, deviazioni per le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781. Per quanto riguarda la metro su richiesta della Questura, chiusura dalle ore 21 per la stazione Circo Massimo lungo la linea B. In alternativa saranno utilizzabili le fermate di Colosseo e Piramide. Da ricordare che oggi le metropolitane sono attive sino alle 23,30 (sulla metro A, per lavori, dalle 21 ci sono i bus al posto dei treni). Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.

Da ricordare anche che 15 linee diurne sono attive tutte le notti sino alle ore 2. Si tratta dei collegamenti 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).