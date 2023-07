Antonello Venditti e Francesco De Gregori, le prossime date del tour estivo

Dopo aver ottenuto un enorme successo di critica e di pubblico con l’indimenticabile live allo Stadio Olimpico di Roma (tenutosi il 18 giugno dello scorso anno) e dopo la fortunata tournée estiva 2022, sold out nelle più importanti location all’aperto italiane (pensiamo alle tre tappe in Arena di Verona), Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono tornati anche quest’anno a girare l’Italia insieme in tour. I primi concerti congiunti della stagione estiva 2023 Antonello Venditti e Francesco De Gregori li hanno tenuti in una location estremamente suggestiva come le Terme di Caracalla, lo scorso 5 e 6 giugno. Ad ogni modo, sono numerosi gli appuntamenti in occasione dei quali il pubblico potrà godersi il concerto dei due artisti, considerati unanimemente come due tra i più grandi poeti che la storia della musica italiana abbia mai conosciuto.

Le prossime tappe del tour

I due appuntamenti imminenti con gli artisti fissati per il mese di luglio sono in programma il prossimo 17 luglio in Piazza SS Annunziata a Firenze e il prossimo 19 luglio a Parco Villa delle Rose a Lanciano, in provincia di Chieti. Il tour proseguirà poi ad agosto con due imperdibili tappe in Sicilia: la prima è in programma il 24 agosto al Teatro Greco di Siracusa, mentre la seconda è fissata al Teatro Antico di Taormina il 28 agosto. Antonello Venditti e Francesco De Gregori non si esibiranno da soli: insieme a loro sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti composta da Alessandro Canini (alla batteria), Danilo Cherni (alle tastiere), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (all’hammond), Fabio Pignatelli (al basso), Amedeo Bianchi (al sax), Paolo Giovenchi (alle chitarre) e infine Alessandro Valle (alla pedal steel guitar e al mandolino). Sul palco vedremo anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è per il resto a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Carini.

La scaletta

Alla luce della lunga e straordinaria carriera di entrambi gli artisti, riuscire a creare un compendio di pezzi per il live dev’essere certamente stata un’impresa. Il tour presentato a Caracalla, ad ogni modo, include pezzi storici di De Gregori e Venditti entrati di diritto nell’immaginario pop collettivo come ‘La Leva calcistica della classe ‘68’, ‘Generale’, ‘Sotto il segno dei pesci’, ‘Buonanotte Fiorellino’, ‘Pablo’, ‘Che fantastica storia è la vita’, ‘Ci vorrebbe un amico’, ‘Santa Lucia’, ‘Canzone’, ‘Alice’, ‘Sempre e per sempre’, ‘Rimmel’ o ancora ‘Alta Marea’. Evidentemente, i live alle Terme di Caracalla devono essere presi come indicazione di massima di ciò che accadrà in occasione dei prossimi concerti del duo: nulla vieta che i due artisti possano stupire il loro pubblico con una setlist leggermente modificata e qualche piccola sorpresa e chicca per l’occasione.

Le informazioni per acquistare i biglietti

I biglietti per la tournée, prodotta da Friends & Partners, sono disponibili sui circuiti elettronici e nelle rivendite autorizzate.