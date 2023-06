Tour Biagio Antonacci estate 2023: date, scaletta e biglietti

Biagio Antonacci tornerà molto presto ad esibirsi sul palco per la gioia dei suoi affezionati fan sparsi in tutta Italia. Dopo una prima leg del suo recente Palco Centrale Tour conclusasi lo scorso 27 maggio al Modigliani Forum di Livorno, l’artista lombardo ha annunciato di non volersi fermare e di portare avanti lo spettacolo anche per la stagione estiva. Molto presto (a partire dal 30 giugno) rivedremo l’artista dal vivo in occasione di alcuni fra i più importanti festival all’aperto in giro per lo Stivale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le date del tour estivo 2023 di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci aprirà le danze in occasione dell’importante Ferrara Summer Festival il 30 giugno e chiuderà in bellezza la tournée estiva con un appuntamento imperdibile nella suggestiva cornice degli scavi di Pompei il 5 agosto, subito prima di prendersi un po’ di meritata vacanza dopo quasi un anno di impegni lavorativi in giro per lo Stivale. Qui sotto il dettaglio delle date. - 30 giugno 2023 Ferrara, Ferrara Summer Festival - 1 luglio 2023 Parma, Parco Ducale - 7 luglio 2023 Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi - 10 luglio Siracusa, Teatro Greco - 13 luglio 2023 Marostica (VI), Marostica Summer Festival - 15 luglio 2023 Trieste, Piazza Unità d’Italia - 18 luglio 2023 Lanciano (CH), Parco delle rose - 22 luglio 2023 Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia - 25 luglio 2023 Peccioli (PI), Anfiteatro Fonte Mazzola - 30 luglio Sampeyre (CN), Vallone Sant’Anna - 5 agosto Pompei, Teatro Grande Scavi di Pompei

Le info per acquistare i biglietti e il dettaglio dei prezzi

I biglietti per le nuove date sono disponibili su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e in tutti i rivenditori fisici autorizzati a partire dallo scorso 2 marzo. Al momento online risultano disponibili i biglietti per il live di Siracusa, attualmente sold out. I prezzi dei biglietti, per il resto, vanno da un minimo di 37 euro per il live di Sampeyre (in provincia di Cuneo) ad un massimo di 75 euro per il posto unico in piedi per Alghero.

Quali saranno le canzoni in scaletta?

Per ora è mistero sui brani che Biagio Antonacci presenterà dal vivo sul palco e che scopriremo solo da fine giugno in poi. Ad ogni modo, anche il Palco Centrale tour sarà un’occasione per riascoltare tutte le più grandi hit della carriera di Antonacci, da 'Iris' a 'Convivendo', passando per 'Non ci facciamo compagnia', 'Le cose che ho amato di più', 'Vivimi' (scritta per Laura Pausini), 'Non vivo più senza lei' e 'Se io, se lei'. Antonacci è fermo discograficamente dal 2019, anno di pubblicazione del suo 15° e ultimo album 'Chiaramente visibili dallo spazio'. I fan, ad ogni modo, sono in attesa di un nuovo progetto discografico dallo scorso 2 settembre, giorno della pubblicazione del recente singolo, 'Telenovela'. Lo scorso 12 maggio, inoltre, l’artista ha pubblicato il suo singolo per l’estate, la scatenata 'Tridimensionale' in collaborazione con il dj e producer Benny Benassi. Chi lo sa, dunque, che in questa nuova tournée Biagio Antonacci non interpreti anche questi ultimi brani e, perché no, anche qualche pezzo del tutto inedito a sorpresa.