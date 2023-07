I tormentoni dell’estate 2023: tutte le canzoni più belle

Il concetto di estate non fa rima soltanto con mare, sole, alte temperature, serate che si allungano e party a non finire, ma fin dai tempi del Festivalbar è anche un’occasione d’oro per chi lavora nel settore della musica. Ogni anno, infatti, le radio vengono letteralmente travolte da un’ondata di tormentoni che accompagnano le nostre giornate con l’obiettivo di farci ballare e dimenticare i problemi di tutti i giorni. Anche il 2023, evidentemente, non fa eccezione in questo senso: sono stati in tantissimi gli artisti italiani e internazionali ad averci deliziati con i loro nuovi brani in queste ultime torride settimane. Vediamo chi è riuscito a tirare fuori i pezzi migliori.

Disco Paradise - Fedez, Annalisa e Articolo 31

Il primo è stato ‘Vorrei ma non posto’ nel 2016, poi sono arrivati ‘Senza pagare’, ‘Mille, Italiana’, ‘La Dolce Vita’ e quest’anno anche ‘Disco Paradise’: Federico Lucia è ormai un habitué dei brani estivi, e ha voluto al suo fianco per questo 2023 l’artista italiana femminile del momento, Annalisa, ma anche il suo storico ex amico/nemico J-Ax, insieme a DJ-Jad. Il brano ha consolidato il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche della stessa Annalisa. Vale la pena, a questo proposito, segnalare una piccola chicca rispetto alla clip che accompagna il pezzo: il video ufficiale di ‘Disco Paradise’ vanta la partecipazione straordinaria di Joey e Rina, la coppia di ballerini diventati iper-virali grazie alle loro divertenti coreografie caricate su TikTok.

Italodisco - The Kolors

Stash Fiordispino e i suoi colleghi hanno firmato quello che è probabilmente il pezzo più valido di questa stagione estiva 2023. Italodisco entra in testa fin dal primo ascolto, grazie al suo testo tagliente e soprattutto al suo groove irresistibilmente anni ‘80 (citati, tra l’altro, con un brevissimo sample dei Righeira). Il pezzo ha ottenuto un successo incredibile anche a livello internazionale, riuscendo a sbarcare addirittura nella Spotify Viral 50 Chart globale.

Lambada - Boomdabash e Paola e Chiara

Anche il collettivo salentino è tornato a pubblicare un pezzo giusto in tempo per l’estate, dopo gli ottimi risultati raccolti da brani come ‘Tropicana’ o ancora ‘Jambo’. Per l’occasione, i Boomdabash hanno scelto di collaborare con Paola e Chiara, a loro volte regine di questa bella stagione con ‘Furore’ (tuttora sulla cresta dell’onda a 5 mesi di distanza da Sanremo) e Mare caos. Il pezzo è stato descritto come: “un viaggio negli anni ’90 capace di catapultarci nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari”. Il pezzo ha tutti gli elementi per diventare una delle hit più ascoltate della stagione: ci sono le spiagge, i litorali e i cieli stellati, il tutto sulle note di un reggaeton e di una dance-pop che si intreccia con il Jamaican slang, con barre decise e sognanti ritornelli in crescendo.

Mon Amour - Annalisa

C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine anche l’ex concorrente di Amici si è riuscita a togliere qualche soddisfazione. Prima grazie a ‘Bellissima’ e oggi con ‘Mon Amour’, Annalisa Scarrone è l’artista più ascoltata in circolazione, persino più di tanti altri suoi blasonati colleghi rapper. ‘Mon Amour’ ha un ritornello trascinante in grado di entrare subito in testa ed è, a modo suo, la hit virale di TikTok perfetta per un classico balletto sulla piattaforma di Bytedance. Tanto è bastato ad Annalisa per conquistare la prima posizione della classifica FIMI dei singoli, un traguardo che un’artista italiana femminile non riusciva a raggiungere da ben 3 anni (l’ultima volta era successo con ‘Bando’ di Anna).

Pazza Musica - Marco Mengoni ed Elodie

Il secondo singolo estratto da ‘Materia - Prisma’ dopo la fortunata ‘Due vite’ è un brano scatenato che vede collaborare per la prima volta Marco Mengoni ed Elodie, due fra gli artisti italiani più forti in circolazione, amatissimi tanto dai ragazzini della GenZ quanto dai fan più agé. Il pezzo è un’esplosione di energia, un inno alla libertà personale e un accorato invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. La canzone, subito schizzata in vetta alla numero uno della classifica Earone dei pezzi più trasmessi in radio, rappresenta insomma alla perfezione il concetto di carpe diem.

Dance the night - Dua Lipa

Non c’è soltanto l’Italia in questa lista di pezzi più forti dell’estate. La diva del pop britannico Dua Lipa ha interpretato uno dei brani internazionali più validi in assoluto, frizzante e perfetto per la colonna sonora del film all’interno del quale è inserita, ovvero ‘Barbie’ di Greta Gerwig. Dua Lipa, inoltre, è una delle protagoniste della colorata pellicola in arrivo: la cantante interpreta nel film il ruolo di una fascinosa e sorridente bambola sirena.

Alta marea - Coez e Frah Quintale

Il primo singolo estratto dal disco congiunto dell’inedito duo (in uscita a settembre) unisce due personalità agli opposti, ma sincere e senza filtri. Il pezzo, di per sé, è il tormentone “indie” di questa stagione e nasconde un significato al contempo malinconico e positivo. Ad accompagnare il singolo c’è un video in netto contrasto con i colori e le immagini che normalmente fanno da sfondo alle canzoni in uscita durante la stagione estiva: i due cantautori sono infatti gli unici protagonisti di uno scenario minimal, in bianco e nero. Non ci sono colori, niente feste sulla spiaggia: soltanto la loro essenza, quella più profonda e artistica.

Aquamarina - Ana Mena

L’artista spagnola, ormai quasi naturalizzata italiana, è tornata anche nel 2023 con un singolo con il quale però, rispetto ai precedenti, ha voluto abbassare i BPM. Contrariamente all’elettronica spinta di ‘Mezzanotte’, ‘Aquamarina’ è un pezzo delicato e malinconico, che da lontano ricorda il mood di alcuni brani italiani degli anni ‘70 e ‘80. Per l’occasione, la cantante (che quest’anno pubblicherà anche ‘Melodia Criminal’ con l’amico Fred De Palma) ha voluto con sé un duro come Guè, che firma alcune barre rap per il brano regalandogli un po’ di “swag” in più.