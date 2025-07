I tormentoni di Temptation Island 2025: i neologismi impossibili e i pensieri confusi

Milano, 31 luglio 2025 - Temptation Island fa tendenza. Purtroppo, verrebbe da dire. Il dato di fatto è che ogni edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è fonte di ispirazione per meme e battute durante tutte le settimane della messa in onda. D’altro canto, bisogna ricordare che Maria De Filippi e il suo dating show ‘Uomini e Donne’ hanno creato il termine “tronista”, entrato di diritto nei vocabolari italiani come specchio dei tempi moderni.

E così ogni estate è caratterizzata da modi di dire e riferimenti a episodi che rimandano proprio a quello che è accaduto nel resort di Temptation Island fra fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici.

Veri tormentoni, in alcuni casi. Se dico “Lenticchio”, gli appassionati del docu-reality non potranno vedersi davanti agli occhi Francesco Chiofalo in lacrime per la sua, all’epoca, Selvaggia Roma. Così come i fantasiosissimi “Il passato rimaniamolo alle spalle” e “Scemità” dell’American Boy per eccellenza, ovvero quel Giuseppe che usava le app di incontri dallo smartphone della fidanzata - oggi moglie, anche se sembra incredibile - Gabriela.

Fra i protagonisti dei tormentoni di Temptation Island 2025 non possiamo non annoverare l’avvocato Alessio, con un doppio colpo da ko: “E che si fa? Che devo fare?” con lo sguardo da cerbiatto appena sveglio rivolto a Filippo Bisciglia e l’arrogante “Vogliati bene” sibilato alla fidanzata Sonia. Fra gli insulti ricordiamo “Cammina in mezzo alla sabbia come un topo ratto” rivolto da Maria Concetta al fidanzato Angelo, mentre come sensazione profonda ecco l’essere “Invergognito” e “Invergognita” di Rosario e Lucia. Termini probabilmente arcaici – il fatto che siano comparsi in un’opera di Giovanni Boccaccio non li rende universalmente utilizzabili nel 2025 -, ma di certo non di uso corrente. L’italiano ringrazia e poi si lancia nel vuoto pur di non assistere a questo scempio. Altro tormentone è stato quello della “Tribuna Posillipo” di Antonio.

A proposito di scempio, l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia può vantare un tris da brividi servito dalla stessa persona: “Sono terrapiattista”, “L’uomo non è mai andato sulla Luna” e “I dinosauri non si sono mai estinti”, tutto pronunciato da quel Simone che prima ha baciato la tentatrice e poi ha dichiarato che di aver individuato nella propria fidanzata la donna della vita. Di qualcun altro, si spera per lei.