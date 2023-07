Morto Tony Bennett, l’ultimo concerto con Lady Gaga

Lutto nel mondo della musica. E' morto all'età di 96 anni Tony Bennett, l'ultimo crooner americano. Una lunga carriera, la sua, fatta di ben 100 album realizzati e venti Grammy Awards vinti.

Con la morte di Tony Bennett se ne va una parte importante della storia musicale non solo americana ma di tutto il mondo. Le sue ultime due esibizioni dal vivo sono state insieme a Lady Gaga e si intitolano 'One last time: an evening with Tony Bennett and Lady Gaga'.

Voce strepitosa e personalità travolgente: Tony Bennett non è stato soltanto uno dei più grandi crooner al mondo, ma anche un artista generoso e gentile. Amy Winehouse, Christina Aguilera, Aretha Franklin, Paul McCartney, Barbra Streisand, Stevie Wonder, Michael Bublè, Elvis Costello, Celine Dion, Elton Johns, Judy Garland: sono questi alcuni dei nomi altisonanti della musica mondiale con i quali ha duettato durante la sua lunga carriera, cominciata nel 1950 con il primo ingaggio discografico con la Columbia Records e conclusa nel 2021 con 'Love for Sale'. L'ultimo album, così come gli ultimi concerti, portano la firma di Tony Bennett insieme a Lady Gaga. Due voci e due personalità che insieme hanno fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Il 2021 è anche l’anno nel quale gli viene diagnosticato il morbo di Alzheimer.

Per quanto riguarda la vita privata, Tony Bennett non si è risparmiato emozioni neanche in questo settore: nel 1952 sposa la jazzista Patrica Beech - dalla loro unione nascono Danni e Daegal -, poi nel 1971 divorzia e sposa l'attrice Sandra Grant. Da questa unione nascono due figlie: Joanna e Antonia. Anche questo matrimonio finisce: è il 2007 quando divorzia da Sandra Grant e sposa Susan Crow, di quarant'anni più giovane, con la quale rimane sposato sino alla fine.