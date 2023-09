Tommaso Paradiso presenta la sua ‘Sensazione stupenda’: data di uscita e anticipazioni

Roma, 12 settembre 2023 – Nuovo progetto discografico per Tommaso Paradiso. Uscirà il prossimo 6 ottobre in tutti i negozi di dischi, nelle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music e in tutti gli online store il nuovo album ‘Sensazione stupenda'. Ad anticiparlo il singolo ‘Blu Ghiaccio Travolgente’, una ballad dall’inconfondibile timbro malinconico che sarà in circuito da venerdì 15 settembre. La seconda fatica discografica dell’artista romano dopo lo scioglimento dei TheGiornalisti (il debutto solista ‘Space Cowboy’ era uscito a marzo del 2022) è stata interamente scritto da Tommaso Paradiso, che in studio di registrazione si è avvalso della preziosa collaborazione dei musicisti che lo accompagnano in tour. Vediamo tutte le anticipazioni a riguardo.

Paradiso e le anticipazioni sul nuovo disco

Parlando del suo imminente progetto discografico, Paradiso ha commentato: “È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me”. Ad anticipare l’arrivo di ‘Sensazione Stupenda’, lo scorso 6 settembre Paradiso ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali la relativa title track come singolo di lancio. All’interno della tracklist del disco, che il cantante ancora non ha svelato nella sua interezza, troveremo anche ‘Amore indiano’, l’anti tormentone firmato insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle. Il pezzo è una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto, ed è stato definito dai suoi autori come “una poesia, qualcosa che non ci si aspetta, un amore che è unione ma anche distacco”. A breve, inoltre, Tommaso Paradiso regalerà ai suoi fan un’altra succosa anticipazione del disco in arrivo: venerdì 15 settembre sarà infatti disponibile anche il nuovo singolo ‘Blu Ghiaccio Travolgente’, pezzo scritto dallo stesso Paradiso e prodotto da Matteo Cantaluppi. Il brano, dalla spiccata malinconia, è una dedica e insieme una promessa, quella di esserci sempre, anche quando si distanti l’uno dall’altra. Qui un breve estratto del testo “Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò /quando questo mondo ti sta crollando addosso/ vola con la nostra musica lontano, nel Blu Ghiaccio Travolgente”.

Il tour di Tommaso Paradiso in arrivo

Tommaso Paradiso presenterà tutti i pezzi inediti contenuti nel suo nuovo album e tutto il meglio della sua carriera in occasione del ‘Sensazione Stupenda Premiere Tour’ (in programma dal 13 settembre al 5 ottobre): la tournée sarà di fatto un giro nei pub di sette città italiane e un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario dell’artista.