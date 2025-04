Tintoria live dagli Arcimboldi con Panariello

Un primo aprile a teatro con Tintoria. Sembra un pesce d’aprile, come potrebbe anche essere nello stile dei comici Daniele Tinti e Stefano Rapone, ma non lo è. Questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano prenderà vita una nuova puntata del podcast cult ‘Tintoria’, realizzato proprio da Stefano Rapone e Daniele Tinti, co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast.

Un podcast che dal 2017 a oggi ha visto la realizzazione di oltre 200 puntate, per un totale di più di 50 milioni di visualizzazioni.

Una puntata speciale nella quale l’ospite sottoposto al fuoco di fila delle domande dei due conduttori sarà l’attore e showman Giorgio Panariello, che sarà a breve impegnato a teatro con lo spettacolo ‘E se domani...’.

I biglietti per assistere allo show dal vivo sono acquistabili sui circuiti online.