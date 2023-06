Tim Summer Hits, dal 17 giugno torna la gara canora estiva

Non c’è modo migliore di festeggiare l’arrivo dell’estate se non con la musica. Dopo il successo della prima edizione di ‘TIM Summer Hits’, nel 2022, torna per il secondo anno la grande gara canora estiva che sarà trasmessa su Rai 2.

I conduttori

Una delle principali novità della kermesse riguarda la conduzione: Andrea Delogu, confermata dalla precedente edizione che aveva presentato con Stefano De Martino, sarà affiancata questa volta dal cantante Nek, che abbiamo già visto nella veste di conduttore in ‘Dalla strada al palco’, sempre sulla seconda rete del servizio pubblico. A esibirsi saranno alcuni dei principali artisti nazionali e internazionali che faranno scatenare il pubblico con le loro hit estive. Il trio social 'Gli Autogol' li accoglierà nel backstage.

Location e date

Il TIM Summer Hits animerà dapprima Piazza del Popolo a Roma nelle serate del 17, 18 e 19 giugno, e poi passerà a Piazzale Fellini a Rimini il 6, 7 e 8 luglio. La manifestazione, oltre a essere trasmessa su Rai 2, andrà in onda in contemporanea su Radio2 a partire dal 15 giugno.

Gli artisti

Al momento sono stati rivelati i nomi dei primi artisti che saliranno sul palco capitolino in apertura della gara canora. Tra questi figurano: - Achille Lauro e Rose Villain - Ana Mena - Angelina Mango - Annalisa - Ariete - Arisa - Articolo 31 - Ava - Anna e Capo Plaza - Baby K - Boomdabash - Boro e Oriana - Bresh - Carl Brave - Clara - Colapesce Dimartino - Coma_Cose - Dargen D'Amico - Elodie - Emis Killa - Emma - Fabio Rovazzi e Orietta Berti - Fabrizio Moro - Fedez - Francesca Michielin - Francesco Gabbani - Gaia - Gianmaria - Giorgia - Irama e Rkomi - Leo Gassman - LDA - Levante - Madame - Mara Sattei - Marco Mengoni - Matteo Romano e Luigi Strangis - Max Pezzali - Myss Keta - Mr.Rain - Paola & Chiara - Piero Pelù e Alborosie - Pinguini Tattici Nucleari - Raf - Francesco Renga e Nek - Rhove - Rocco Hunt - Rosa Chemical - Sangiovanni - Shade e Federica Carta - Sophie and The Giants - Tananai - Tedua - The Kolors - Tommaso Paradiso - Tony Effe - Wax - Wayne

Connessioni

Il progetto di ‘TIM Summer Hits’ rientra nell'ambito della campagna comunicativa del Gruppo intitolata significativamente 'La forza delle connessioni'. Il messaggio che si vuole trasmettere e sottolineare riguarda l'importanza della connettività che si trasforma in relazione umana e contribuisce ad avvicinare le persone tra loro e a ridurre le distanze. Esattamente come fa la musica.

Concorso

Contestualmente l’azienda di telefonia lancia il concorso ‘Vinci l’Experience TIM Summer Hits’. In che cosa consiste l’iniziativa? Fino al 30 giugno i clienti che visiteranno i negozi TIM che hanno aderito a essa avranno la possibilità di partecipare e tentare di aggiudicarsi alcuni premi di vario tipo. In occasione di ogni tappa saranno messi in palio ingressi speciali, ciascuno valido per due persone, per assistere al concerto da un’area riservata e avere la possibilità di sperimentare una a Backstage Experience in esclusiva per scoprire il dietro le quinte della kermesse estiva.

Nuove band

Nell’ambito delle serate del ‘TIM Summer Hits’ avranno spazio anche alcune band emergenti che saranno scelte dal pubblico, tramite voto apposito, e da una giuria di qualità. I gruppi finalisti potranno esibirsi all’Arena di Verona a settembre, in occasione dei TIM Music Awards.