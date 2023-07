The Weeknd in concerto a Milano: date, biglietti e scaletta

Dopo essere stato costretto a posticipare la tappa al Forum di Assago inizialmente prevista a novembre 2022, Abel Tesfaye in arte The Weeknd è finalmente pronto ad arrivare in Italia in occasione di due attesissime date fissate all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il prossimo 26 e 27 luglio. Ecco tutte le info sui live.

The Weeknd arriva in Italia con l’After Hours - Till Dawn Tour: tutte le anticipazioni sui live

Archiviata la prima leg internazionale della sua ultima tournée, 'After Hours Tour’, il cantante canadese ha deciso di continuare a girare il Vecchio Continente con nuove tappe del seguente ‘Till Dawn Tour’, che ha fortunatamente toccato anche il nostro Paese, dove Tesfaye è molto amato. Per l’occasione, il cantante ha deciso di portare all’Ippodromo La Maura di Milano una scenografia spettacolare e imponente che include una sorta di mini metropoli ricca di grattacieli montata sul palco principale e una lunghissima passerella che taglia tutto il parterre e che vanta un’enorme statua argentata.

Al di sopra del suo palco, dove per metà concerto The Weeknd indosserà un’inquietante maschera, sarà inoltre montata una grande luna gonfiabile, o perlomeno questo è stato il suggestivo elemento scenico sfoggiato nelle precedenti tappe della tournée (e che ha disturbato, non poco, la visuale da alcuni spalti). A rendere ancora più spettacolare il concerto una serie di effetti pirotecnici e giochi di luce davvero da levare il fiato.

La scaletta del live: tutti i brani della setlist.

Scopriremo soltanto il 26 e il 27 luglio quali saranno i pezzi che il cantante deciderà di interpretare dal vivo, ma stando ai concerti più recenti i fan che non temono gli spoiler già possono farsi un’idea dello show a cui assisteranno a breve. I due live meneghini saranno prima di tutto la prima occasione per i suoi seguaci di ascoltare dal vivo alcuni dei pezzi contenuti nel recente disco, ‘Dawn Fm’, come ‘How do I make you love me?’ o ancora ‘Take my breath’. Una dopo l’altra, l’artista presenterà tutte le sue più grandi hit, da ‘Can’t feel my face’, ‘‘I feel it coming’, ‘Often’, ‘The Hills’, ‘Starboy’ passando ovviamente per il tormentone ‘Blinding Lights’, uno tra i più grandi successi pop degli ultimi anni. Ci dovrebbe inoltre essere spazio anche per ‘Popular’, il pezzo che The Weeknd ha scritto per la colonna sonora della serie da lui diretta (‘The Idol’) e per ‘Moth to a flame’, lo scatenato singolo prodotto in collaborazione con gli Swedish House Mafia. Questa la setlist portata di recente sul palco dell’Estadio Metropolitano di Madrid. - Take My Breath - Sacrifice - How Do I Make You Love Me? - Can't Feel My Face - Lost in the Fire - Hurricane - The Hills - Kiss Land - (First Half Only) - Often - Crew Love - (Drake cover) - Starboy - House of Balloons - Heartless - Low Life - Reminder - Party Monster - Faith - After Hours - Out of Time - I Feel It Coming - Die for You - Is There Someone Else? - I Was Never There - Wicked Games - Call Out My Name - The Morning - Save Your Tears - Less Than Zero - Blinding Lights - Tears in the Rain - Creepin' - Popular - In Your Eyes - Moth to a Flame

I biglietti per il concerto di The Weeknd a Milano: c’è ancora qualche posto disponibile

Tre le tipologie di biglietti standard a disposizione dei fan: il biglietto parterre in piedi classico, il Golden Circle Left e il Golden Circle Right, disponibili ad un prezzo tra gli 81,85 e i 104,85 euro più costi di prevendita. Al momento il live del 26 luglio risulta completamente sold out sia su Ticketone sia su Ticketmaster, mentre sono rimaste limitate disponibilità di biglietti per il concerto del 27.