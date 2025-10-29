‘The traitors’: via i cappucci, inizia il reality show di Prime Video

Milano, 29 ottobre 2025 - Chi saranno i traditori? Comincia domani, giovedì 30 ottobre su Prime Video la caccia di ‘The traitors’, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy e prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission e con “Azienda per il Turismo Val di Non” e “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali. Sei episodi totali: i primi quattro diffusi sulla piattaforma streaming giovedì 30 ottobre e gli ultimi due disponibili da giovedì 6 novembre.

'The traitors Italia' a Milano

Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada: sono questi i componenti del cast della prima edizione italiana di ‘The traitors’.

Un reality show psicologico, nel quale concorrenti e pubblico sono chiamati a individuare chi sono i traditori all’interno di un gruppo di personaggi famosi che devono portare a termine delle missioni all’interno di una magione. Una sorta, quindi, di ‘La Talpa’, ma con un ritmo più serrato e con una serie di traditori anziché uno solo.

L’obiettivo del gruppo è infatti quello di smascherare tutti i traditori. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

‘The traitors’ negli ultimi giorni ha affollato le strade della città di Milano: la curiosità intorno alle figure incappucciate che hanno popolato le vie del centro è stata molta fra i passanti. Ora è tempo di togliere i cappucci e dare la caccia ai “traditori di Prime Video”.