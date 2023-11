The Ferragnez 3 si farà: lo spoiler di Fedez

The Ferragnez 3 si farà, parola di Fedez. "Ah non dovevo dirlo?" ha commentato lo stesso marito di Chiara Ferragni dopo essersi lasciato sfuggire - chissà se davvero o per strategia di marketing - la rivelazione durante una diretta su Instagram, alla quale ha partecipato anche la moglie.

Il terzo capitolo della saga famigliare di Fedez e Chiara Ferragni quindi sarà realizzato, dopo le titubanze degli ultimi periodi. Dopo l'ultimo episodio, ovvero quello che conteneva lo Speciale Sanremo, uscito a metà settembre, e soprattutto dopo gli ultimi problemi di salute di Fedez, uno stop sembrava scontato.

Lo stesso Fedez aveva spiegato che "non è detto che il terzo episodio non si faccia, ma non è scontato che si faccia". Insomma, c'era molta incertezza attorno alla nuova parte dello show. Oggi ecco la risposta alla domanda di un fan durante la diretta. "La terza stagione di The Ferragnez si farà?" è stata la richiesta. "Sì" la risposta. "Ah non dovevo dirlo?" ha poi chiesto Fedez a un suo collaboratore fuoricampo e poi "Non lo so", scoppiando a ridere.

Di cosa parlerà The Ferragnez 3? Impossibile immaginare che non si parli dei problemi fisici di Fedez con i quali ha dovuto fare i conti tutta la famiglia, ma non solo. Ci sarà anche spazio per l’ingresso di Paloma, il cane arrivato in famiglia dopo la scomparsa della quattrozampe Matilda.