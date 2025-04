The Couple, Irma e Lucia Testa nuove concorrenti. E Spinalbese...

Cast quasi al completo per The Couple, il reality game in onda da lunedì 7 aprile su Canale 5. In attesa di capire con chi Antonino Spinalbese e Laura Maddaloni parteciperanno al programma condotto da Ilary Blasi, ecco l’ufficializzazione di una nuova coppia. Ovvero la quinta delle otto totali in gara.

Dopo le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e gli ex fidanzati Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, ecco altre due sorelle: Irma e Lucia Testa. Due donne forti e combattive, che non hanno timore a gettarsi nella mischia. La campionessa del mondo - e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo - di pugilato Irma Testa, infatti, è salita sul ring la prima volta proprio per emulare la sorella Lucia. Di due anni più grande, è stata lei la prima in famiglia a praticare questo sport.

Il rapporto fra le sorelle Testa è sempre stato molto stretto, tanto che Lucia ha rinunciato alla propria carriera per sostenere la famiglia quando Irma era stata convocata per gli Europei. Un legame solido e indissolubile. E proprio questa caratteristica sarà molto utile anche a The Couple.

Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata anche la partecipazione di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e già concorrente al Grande Fratello, e di Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, sorella di Pino e Marco Maddaloni e già concorrente dell’Isola dei Famosi.