‘The Couple’: concorrenti, location, quando inizia e opinionisti

Finito un reality show se ne spalanca un altro. Nella stessa location del primo, giusto perché un occhio alle risorse economiche è sempre opportuno darlo. E così si sono appena spente, letteralmente, le luci nella casa del Grande Fratello con la vittoria inattesa di Jessica Morlacchi sulla strafavorita Helena Prestes ed ecco che fra poco si accenderanno quelle di The Couple.

Le puntate previste sono 6. ‘The Couple’ inizia lunedì 7 aprile, mentre la finale è prevista per lunedì 12 maggio. Solo sei giorni prima rispetto a quella del talent show Amici. Una settimana impegnativa, quindi, quanto a verdetti conclusivi, per Canale 5. ‘The Couple’ andrà in onda, infatti, ogni lunedì sera sostituendo in tutto e per tutto il Grande Fratello: il Serale il lunedì sera dalle 21.30 e le riprese 24 ore su 24 in diretta sul canale 55.

La conduttrice del reality game è Ilary Blasi, che torna alla tv generalista dopo i due discussi, e discutibili, prodotti Netflix ‘Unica’ e ‘Ilary’ sulla sua vita in stile Kardashian. Ad affiancarla come opinionisti dovrebbero esserci l’attrice e regista Simona Izzo e il coreografo Luca Tommassini.

Otto coppie, che possono essere di amici, parenti, fidanzati, antagonisti, vivranno insieme nella stessa casa, che sarà quella in cui si è svolta l’ultima edizione del Grande Fratello, e dovranno sfidarsi in prove di resistenza fisica e psicologica che faranno ottenere loro dei bonus. Al termine di ogni puntata verrà eliminata una coppia e a votare sarà il pubblico.

Le coppie in gara sono 8. Per il momento, come scrive ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ne sono state rese note solo alcune. Concorrenti di ‘The Couple’ dovrebbero essere le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei, le ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi con l’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco.

Il montepremi del reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5 sarà di un milione di euro. Trattandosi di un cast semi-vip, è probabile che i vincitori siano chiamati a devolverne parte in beneficenza.