Thanat Pagliani, chi è l’ospite fisso di ‘Affari Tuoi’

Thanat Pagliani è ormai una presenza costante tra il pubblico di ‘Affari Tuoi’. Con il suo spirito ironico e la complicità con Stefano De Martino, si è ritagliato un ruolo tutto suo nel game show di Rai1, diventando uno degli “analisti” più noti del programma. Se inizialmente dispensava consigli ai concorrenti insieme a Pierluigi Lupo, oggi il suo contributo si è evoluto in veri e propri siparietti comici, conquistando una fetta di pubblico affezionata. Tuttavia, la sua crescente popolarità lo ha esposto anche a critiche, alle quali ha sempre risposto con grande autoironia.

Chi è Thanat Pagliani

Nato a Roma da famiglia di origini thailandesi, Thanat è impegnato nel mondo del cinema come assistente alla regia, operatore e videomaker. Tra i suoi lavori figurano i cortometraggi ‘Tulipani di seta nera 6 A’, disponibile su RaiPlay, e ‘Lo schermo nero’. Oltre alla sua carriera cinematografica, è molto attivo sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità tra professione e svago, oltre a commentare la trasissione che lo ha reso noto.

‘Affari Tuoi’

Da semplice spettatore a protagonista del pubblico: il percorso di Thanat nel programma è stato segnato da una crescente partecipazione. Come anticipato, inizialmente si è fatto notare, accanto a Lupo, per la sua capacità di analizzare il gioco e prevedere le cifre contenute nei pacchi. Con la nuova edizione condotta da De Martino, ha trovato ancora più spazio, introducendo un’inedita gag: ogni sera, vestito da cameriere, porta in studio un piatto tipico della regione del concorrente, cimentandosi anche nell’imitazione del dialetto locale. Un tocco di leggerezza che ha contribuito a renderlo un personaggio amatissimo. E, a volte, anche discusso.

Le offese

Nonostante la simpatia di molti telespettatori, Thanat è stato anche bersaglio di commenti negativi sul web. A queste critiche denigratorie, che lo prendevano di mira nell’aspetto fisico, Pagliani ha risposto con garbo e determinazione, citando Dante: “Ho letto commenti che mi davano del cesso” ha scritto Thanat. “All’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta: ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi”.

Il sogno

Dopo tanto tempo passato in mezzo al pubblico, Thanat ha confessato di avere un sogno: partecipare in prima persona come concorrente di ‘Affari Tuoi’. “Mi piacerebbe provare l’emozione di aprire i pacchi e sentire il pubblico che ti augura buona fortuna”, ha dichiarato, aggiungendo con ironia di essere sicuro che accetterebbe la prima offerta del Dottore. Con il suo stile unico, tra ironia e spontaneità, Thanat Pagliani continua a essere una delle figure più riconoscibili e chiacchierate del programma di Rai 1 condotto da De Martino, dimostrando che anche il pubblico può diventare parte integrante dello spettacolo.