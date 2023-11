Temptation Island Winter rinviato e Grande Fratello verso l’allungamento: ecco perché

Delusione per gli appassionati di Temptation Island. Il palinsesto Mediaset per la stagione invernale non sarà il medesimo immaginato a settembre e quindi la situazione si complica. Chi sperava di trovare nuove coppie simbolo, come era avvenuto per Giuseppe "American Boy" e la fidanzata Gabriela, rimarrà deluso. Anzi, dovrà aspettare. Questo è quello che si apprende da un'indiscrezione di TvBlog.

Temptation Island Winter, dunque, sarà rinviato a data da destinarsi. Possibile che la Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi che realizza fra gli altri anche Temptation Island, possa pensare a un raddoppio della versione estiva ovvero proprio a due programmi diversi: Temptation Island tradizionale e quattro puntate ulteriori con le coppie che avrebbero dovuto partecipare all'edizione invernale.

Il motivo del rinvio della versione invernale del reality show condotto da Filippo Bisciglia è dato dagli scenari internazionali: le puntate sarebbero state registrate in un luogo dal clima caldo anche in autunno-inverno e i conflitti internazionali non danno certezze in merito a possibili location sicure. A meno che la scelta possa ricadere sull'altra parte del mondo. Ma i costi a questo punto lieviterebbero in modo eccessivo.

A proposito dell'altra parte del mondo: confermata l'Isola dei Famosi. Mediaset ha deciso che il surviving show andrà in onda da marzo, successivamente al... Grande Fratello.Nonostante gli ascolti stabilmente sotto il 18% e la pochezza del cast di questa edizione, i vertici Mediaset sembrano determinati ad allungare il reality show condotto da Alfonso Signorini sino all'anno nuovo. Anzi, oltre l'inizio del nuovo anno. Il Grande Fratello potrebbe essere allungato fino a marzo 2024. Ecco il motivo dei nuovi ingressi di inquilini già dalle prossime puntate. La speranza è che entri qualcuno che porti dinamiche e non noia. Altrimenti il Grande Fratello potrebbe trasformarsi in boomerang per l'azienda.

Perché scegliere di allungare il Grande Fratello? Il motivo è il medesimo delle passate edizioni: i costi sono abbordabili. Qualunque altro nuovo prodotto sarebbe più dispendioso e non garantirebbe lo stesso share ormai fisso ogni settimana.