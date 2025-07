Temptation Island, ultima puntata bomba: un intrigo e due coppie che cambiano idea

Milano, 30 luglio 2025 – Ultima puntata di Temptation Island 2025 scoppiettante come i falò di confronto che abbiamo visto. La serata di mercoledì 30 luglio ha riservato diverse perle. Questa edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si concluderà definitivamente domani sera: quella di giovedì 31 luglio sarà la puntata in cui sapremo se le coppie sono ancora insieme o si sono separate un mese dopo la fine di Temptation Island.

Maria Concetta e Angelo escono separati da Temptation Island 2025

La puntata inizia con il drama di Angelo e Maria Concetta: quest’ultima aveva chiesto il falò di confronto dopo aver visto gli atteggiamenti di lui con la single Marianna. Alla quale aveva detto “Ringrazia che non sono fidanzato, altrimenti non sarei così trattenuto”. Oltre a parlare con lei senza i microfoni. Angelo si presenta al falò e viene letteralmente, e legittimamente, travolto dalle parole della fidanzata. Alle quali non riesce a rispondere. “Parli sempre nascondendoti, come fanno i topi ratti”: Maria Concetta è già un meme di orgoglio femminista. “Sicuro che fuori non mi hai tradito? Che non hai baciato nessuna?” chiede lei. “No, ho le prove. Metterei tutte e due le mani sul fuoco” risponde il fidanzato. “Ti ci devi buttare tutto nel fuoco” tuona Maria Concetta. La quale esclama: “Voglio tornare a casa felicemente da sola, ho avuto la conferma da questo programma che lui è questo”.

Lucia e il tentatore Andrea a Temptation Island 2025

Lucia si avvicina al single Andrea e il fidanzato Rosario va in crisi. Anche perché la fidanzata fa di tutto per provocarlo. E quindi il ragazzo chiede il falò di confronto. A testimonianza del fatto che la loro è la coppia più noiosa di questa edizione di Temptation Island, il riassunto della loro storia dura pochi minuti. “Follia, vuole andare a convivere e poi dorme con un altro” tuona Rosario. Il falò di confronto inizia con Rosario che sorride dicendo “Sto malissimo” e Lucia in lacrime. “Ho avuto terrore di perderti fino a stamattina, poi ho visto l’ultimo video tuo e ho lasciato perdere: era talmente forte che io non me lo sarei mai aspettato da te” aggiunge il fidanzato. Lei poi confessa di aver provocato apposta Rosario. E alla fine tutto si conclude a tarallucci e vino. “Andiamo a convivere” afferma Rosario. Che ovviamente esce con Lucia da Temptation Island. Un mese dopo, si scopre che lei ha incontrato il single Andrea.

Denise e Marco

Dopo che Marco era uscito da solo dal falò di confronto con Denise, i due tornano a Temptation Island. Per un nuovo falò, nel quale la ragazza chiede a lui di tornare insieme. "Ho messo da parte l’orgoglio tante volte, potresti provarci anche tu una volta” lo invita Denise. “Scusami se ti sei sentito ferito, ma non è come credi” aggiunge. “Ne parleremo poi - commenta Marco -. Usciamo da qua insieme per dare la possibilità a te e a noi di confrontarci al di fuori”. La decisione che Marco aveva preso nella puntata precedente è ribaltata.

Sonia M. chiede incredibilmente un nuovo confronto con Alessio per tornare con lui. Sembra impossibile, ma è così. Lui chiaramente non ha la minima intenzione di stare con lei e le dice che ha bisogno di tempo. Escono quindi ancora separati.