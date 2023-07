Temptation Island, quando finisce? Terza puntata, cosa succede: chi uscirà il 10 luglio

Nella terza puntata di Temptation, quella in onda lunedì 10 luglio dalle 21.20 su Canale 5, vedremo un nuovo falò di confronto. Siamo quindi arrivati a metà del viaggio nei sentimenti. Cosa succederà? I due fidanzati si vedranno e quindi dovranno uscire dal programma?

Quante puntate sono e quando finisce

Il totale delle puntate di Temptation Island 2023 è di sei puntate e quindi la conclusione è prevista per lunedì 31 luglio. Probabile che poi venga mandata in onda una puntata speciale, ovvero 'Temptation Island... e poi" nella quale viene raccontato cosa è successo alle coppie di concorrenti dopo l'uscita dal reality show.

Le coppie

Dopo l'uscita dei milanesi Isabella e Manu, sono sei le coppie rimaste all'interno dell'Is Morus Relais. E durante la terza puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia un'altra coppia potrebbe abbandonare il programma. Le coppie che vedremo nella terza puntata sono Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Mirko e Perla, Ale e Federico e Gabriela e Giuseppe.

Il falò di confronto

Nella puntata di lunedì 10 luglio vedremo il falò di confronto anticipato fra Davide e Alessia. A chiedere il confronto con la fidanzata è stato Davide, preoccupato per l’avvicinamento di lei a uno dei tentatori. Il fidanzato ha quindi capito, magicamente, di essere innamorato di Alessia e vuole farglielo sapere chiedendole di uscire da Temptatio Island insieme a lui. In modo da farla allontanare dal tentatore. Lei si presenterà al falò? Sul web molti sostengono che rifiuterà, preferendo continuare a conoscere meglio il single con il quale ha iniziato una tenera amicizia. Nel caso in cui lei scegliesse di non presentarsi, infatti, il suo viaggio nei sentimenti all’interno del programma potrebbe continuare come se la richiesta di falò di confronto anticipato non fosse mai stata avanzata. Questa decisione rappresenterebbe comunque un segnale preciso che dovrebbe far riflettere il fidanzato Davide.