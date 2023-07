Temptation Island, primo falò di confronto e nuovi litigi alla seconda puntata: cosa succede il 3 luglio

Seconda puntata di Temptation Island 2023 scoppiettante. Quasi quanto la legna del primo falò di confronto. Quella di lunedì luglio si preannuncia una puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia con numerosi colpi di scena.

Le coppie

Le sette coppie che partecipano a Temptation Island 2023 sono Alessia e Davide, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Mirko e Perla, Ale e Federico e Gabriela e Giuseppe. E probabilmente al termine della seconda puntata, quella in onda lunedì 3 luglio su Canale 5 dalle 21.20 a poco dopo la mezzanotte, il numero scenderà a sei.

Cosa succede nella seconda puntata

Maretta fra Davide e Alessia, con il fidanzato così nervoso dopo aver visto un video da dover essere consolato da Giuseppe. Delusione per Vittoria, che dopo aver visto il fidanzato Daniele avvicinarsi troppo a una tentatrice sbotta: "Mi è sembrato di aver visto un film". Brutte notizie anche per Federico, che commenta così il video della fidanzata Ale: "Non vedevo l'ora che finisse". Puntata caratterizzata dalle lacrime invece per Francesca, avvilita dal comportamento di Manuel tanto che le sue compagne di viaggio devono sostenerla davanti al tablet.

Il falò di confronto

Alla fine della prima puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha annunciato ai fidanzati che una fidanzata ha chiesto il falò di confronto. A farlo è stata la milanese Isabella, che ha chiesto il confronto definitivo con il compagno Manu, di Cesano Boscone. Al netto dei sospetti sulla coppia - c'è chi sostiene che lei abbia iscritto la coppia al reality show a nome di lui solo per visibilità -, il dato di fatto è che i due dovrebbero uscire dal programma. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il ragazzo avrebbe accettato di partecipare al falò di confronto. Accettando poi anche, al termine di una lunga discussione, di uscire di nuovo insieme alla fidanzata. Insomma, tutto cambia affinché nulla cambi. Così almeno sembrerebbe.