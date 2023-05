Temptation Island, quando inizia e cosa ci dobbiamo aspettare

Conclusi il talent show Amici con la vittoria del ballerino Mattia e il dating show Uomini e Donne con le scelte dei tronisti Luca e Nicole, Maria De Filippi può godersi il meritato riposo dopo una stagione televisiva all'insegna dei grandi numeri dell'audience. In realtà però stanno prendendo il via in questi giorni le registrazioni di Temptation Island.

Il reality show targato Fascino torna dopo una stagione di stop e la trepidazione dei fan è altissima. Anche perché, diciamocelo, dopo il Festivalbar - il classicon de' classiconi dell'estate di decine di milioni di italiani negli ultimi decenni - Temptation Island è il programma che segna l'inizio dell'estate per moltissimi telespettatori. Il motivo è da ricercarsi essenzialmente in due aspetti: quello tipico dei programmi di Maria De Filippi, ovvero la caratteristica di "svuota cervello" e cioè di totale leggerezza, e quello più sociologico, cioè la possibilità di assistere alle miserie umane altrui guardando dal buco della serratura televisivo. Quest'ultimo è l'aspetto tipico di ogni reality show, ma nel caso di Temptation Island a tenere banco sono sospetti, tradimenti, relazioni che fanno acqua. E questo ingolosisce ulteriormente l'audience.

Quando inizia Temptation Island? La prima puntata dovrebbe andare in onda il 26 giugno, l'appuntamento sarà quindi per ogni lunedì sera, probabilmente sino a inizio agosto. Il conduttore sarà di nuovo Filippo Bisciglia, traghettatore di quasi tutte le edizioni del reality show targato Maria De Filippi. L’ambientazione è quella classica: l’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Anzitutto nessun volto noto al grande pubblico. Non ci saranno coppie vip, forse qualche ex corteggiatore di Uomini e Donne fra i tentatori ma nessun nome roboante nel cast. Insomma, si torna finalmente alla formula degli inizi, quella che ha reso un cult il programma. Per questo ritorno, Maria De Filippi e il suo staff hanno pensato a un’edizione in grande stile ricca di personaggi di carattere e di situazioni che possono creare dinamiche esplosive. Insomma, si torna a un Temptation Island più spontaneo e, quindi, per i telespettatori più ricco di possibili colpi di scena.

Non sentite anche voi “I love the way you lie” risuonarvi nelle orecchie?