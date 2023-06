Temptation Island: quali sono le coppie e quando inizia

Manca meno di una settimana all'inizio di Temptation Island 2023. Le riprese termineranno nei prossimi giorni, essendo cominciate all'inizio del mese. La durata del programma è di 21 giorni.

Quando comincia Temptation Island

L'edizione 2023 di Temptation Island, reality show condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, comincia lunedì 26 giugno. L'appuntamento è dalle 21.20 su Canale 5.

Dove è ambientato

Anche quest'anno ad accogliere le sette coppie e i numerosi tentatori e tentatrici è l'Is Morus Relais, resort di lusso a Santa Margherita di Pula in Sardegna che è stato teatro anche di tutte le altre edizioni del reality show targato Maria De Filippi.

Chi produce Temptation Island

La casa di produzione del reality show è la Fascino di Maria De Filippi, la quale poi vende il format a Mediaset. Che lo trasmette su Canale 5.

La sigla di Temptation Island

Le canzoni che fanno parte della colonna sonora di Temptation Island sono numerose, ma la sigla del programma è sempre la stessa da anni: 'I love the way you lie' di Eminem e Rihanna.

Le coppie di Temptation Island 2023

Le coppie che partecipano alla nuova edizione di Temptation Island sono sette: Mirko e Perla (fidanzati da cinque anni. “Per amore di Mirko mi sono trasferita a Rieti da Salerno. Lui però da due anni è diventato apatico, non mi dà stimoli”. “Vedo un muro davanti a me” ribatte lui), Ale e Federico (sono triestini, convivono da tre anni. “Vorrei maggiori certezze, un matrimonio e una famiglia. Vogliamo cose differenti” sottolinea lei. “Non possiamo volere cose più differenti di così" aggiunge lui), Manu e Isabella (fidanzati da tre anni e mezzo, lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. “Non troviamo un punto di incontro sulla direzione da prendere”), Daniele e Vittoria (stanno insieme da quattro anni, lei la “pressa” da circa un anno per avere un figlio. “Ma litighiamo veramente troppo” sottolinea Daniele. E nella clip di presentazione litigano), Francesca e Manuel (insieme da due anni e quattro mesi, “Manuel da quando stiamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte”), Alessia e Davide (sono fidanzati da 11 anni, Alessia ha avuto una relazione con un altro uomo e Davide vuole capire se riesce a perdonarla) e Gabriela e Giuseppe.