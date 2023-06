Temptation Island, prima coppia e prime polemiche

Gabriela e Giuseppe sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island. Entrano in coppia all'interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ma chissà se usciranno anche insieme. "I love the way you lie" è il ritornello che finalmente milioni di appassionati del programma possono tornare a riascoltare nell'estate televisiva di Mediaset.

La formula del programma, ambientato anche quest'anno all'Is Morus Relais di Pula in Sardegna, è sempre la medesima: le coppie che partecipano vengono divise in due villaggi e le donne dovranno convivere con diversi tentatori, mentre gli uomini vivranno la vacanza con le tentatrici. A partecipare sono di norma coppie che vivono situazioni di crisi e che, quindi, vogliono mettere alla prova la loro storia d'amore. E anche, va sottolineato, mettersi in mostra. La prima coppia svelata è quella costituita da Gabriela e Giuseppe, che stanno insieme da sette anni.

"Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola - racconta Gabriela nella clip di presentazione -. A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l'ho scoperto. Che scemo, si faceva chiamare American Boy". La clip si conclude con i due fidanzati che si abbracciano sorridendo.

Una clip che ha suscitato non poche polemiche fra il pubblico: "Ha dovuto addirittura sacrificare la scuola? Ma è matta?" ha scritto qualche utente sui social network, "Con tutti i femminicidi degli ultimi tempi, le donne non hanno ancora imparato che i loro diritti devono essere rispettati?", "Lui fa quello che vuole, ma lei non può neanche frequentare gli amici?" sono altri commenti. Una coppia che sta già facendo discutere e che sicuramente offrirà molti spunti di riflessione durante l’intera durata di Temptation Island. Sempre che non arrivi un falò di confronto prima a interrompere la loro esperienza in Sardegna.