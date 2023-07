Temptation Island, le pagelle della terza puntata: due falò di confronto, un bacio e il mistero “del macumba”

Grandi emozioni e grandissimi strafalcioni nella terza puntata di Temptation Island. Il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è arrivato al giro di boa: sono sei le puntate totali. Ecco le pagelle della terza serata.

Davide e Alessia: voto Cepu. Lei ha due lauree. E questo ci era già chiaro dal giorno 1. I più smemorati la ringraziano per il reminder che anche stavolta non ci fa mancare. Lui urla e poi lei eccepisce: "Nessuna donna merita un uomo che le urli contro". "Io non sto urlando, urlo perché sono inca..ato" risponde lui. Poche idee ma confuse. "Quando non ero laureata per lui era meglio": ah ma perché Alessia ha forse conseguito un titolo di studio? Tanto tuonò che partirono i Pooh con 'Noi due nel mondo e nell'anima'. Sti due escono insieme. Che disagio. Ah, ma lo sapete che lei ha due lauree.

Gabriela e Giuseppe: voto il grande macumba. È piccola, l’ho cresciuta io. Non so in che mondo può andare dopo”. Pensavamo di trovarci davanti American Boy invece abbiamo Osho. “Io quando vado a ballare con lei mi sento stretto, non mi diverto perché non ci posso provare con nessuna. Sto a 99, basta una goccia ed è finita”. Gabriela, anziché prenderlo a colpi di singoli di Anna Tatangelo fino a renderlo un metallaro, piange pure. “Io dentro di me ho un macumba che voglio esplodere” dice lui chissà intendendo quale oscuro concetto. Gabrie’, questo neanche sa l’italiano e tu non lo vuoi perdere? Giuseppe ride quando vede Gabriele triste. Questo mi scatena un istinto primordiale…non vorreste anche voi colpirlo ripetutamente con puntate di Vivere e Centovetrine? Ovviamente, da bravo maschio ferito, quando la fidanzata si avvicina al tentatore Fouad sostiene di essere la vittima. “Io sono buono come il pane” sostiene lui. Di preciso prima o dopo essersi iscritto a un’app di incontri, peraltro con il numero di telefono della fidanzata? Riesce peraltro a piangere senza lacrime: Premio Pamela Prati conquistato a mani basse. Citando la celeberrima cantante Natasha, personaggio di Rosalia Porcaro: “Vabbuó ja..trase”. Tradotto: meglio di macumba sai quanti ne trovi? “Siamo arrivati al dolce, la frutta e i limoni” quando capisce che Gabriela ha baciato il single è l’unica battuta divertente. E Giuseppe chiede il falò di confronto immediato. Vai Giuseppe, insegna agli angeli a far esplodere un macumba. Falò di confronto da vedere: impossibile riassumerlo con le parole. Giuseppe poi si conferma il vuoto spinto: "Io l'amo ancora". “Purtroppo io amo ancora te”: ecco Gabriela non ce la fa. Ma come? E' tutto un grande macumba. "A me quelle che mi sono ferite tanto sono le parole". A me quello che mi si è ferito tanto è l'udito nell'ascoltare queste bestialità. Anzi scemità, come ha detto lo stesso Peppino nostro durante la prima puntata. E parte Massimo Di Cataldo. La mia adolescenza in un falò di confronto. Grazie Maria. “Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto dentro me”. Ah scusate, escono separati e piangono come una qualsiasi Madonna di Trevignano. “Non mi rimane che un saluto, abbasserò la testa e così sia”.

Mirko e Perla: voto Non riesco a metabolizzare. Mirko parla con lei, con cui vorrebbe parlare lui. Una canzone di Annalisa. Oggetto del contendere è la single Greta, con la quale lui ha un feeling innegabile. Greta invece non si fila Manuel di pezza. "Ma è veramente così co....ne che pensa che non lo sentono?": voto mille al pragmatismo di Perla. "Cerco di seguire quello che potrebbe farmi meglio" dice lui. E poco dopo viene mostrato mentre gioca a Twister con la single Greta. Montaggio da Oscar. "In una convivenza di cinque anni dove io mi sono privata tutto". Perla, ero dalla tua parte. Prima di scoprire che hai preso a picconate l'italiano anche tu. "Vedo, ma non riesco a metabolizzare": ecco Perla, anch'io.

Filippo Bisciglia: voto Guru. Mette in riga Giuseppe American Boy usando la tecnica del buon padre di famiglia. Lui non capisce perché, poverino, è American Boy. Mica Ragazzo Italiano.

La redazione: voto Non abbandonateci. Veramente volete lasciarci senza Temptation Island fra tre settimane? Ma voi sapete cosa significa questo per noi? Ma almeno createci su Spotify una playlist delle canzoni che usate come colonna sonora. Noi siamo sensibili.