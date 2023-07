Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa

Seconda puntata di Temptation Island ed ecco la prima coppia che esce dal programma. Si tratta di Isabella e Manu, i due fidanzati milanesi che già dalla prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno fatto parecchio discutere.

Isabella e Manu: voto Che amarezza. Al falò di confronto lui piange. Lei lo accusa. "Ti rendi conto di cosa hai detto di me?". Lei sembra una statua al museo di Madame Tussaud: imperturbabile e di cera. "Dormo cinque ore per venire da te e fare colazione insieme" dice lui con il volto rigato dalle lacrime. Lei nel frattempo attacca. Di nuovo. E a un certo punto riesce anche a dire cose intelligenti e condivisibili: "Io non voglio che tu faccia tutto per me, lo devi fare per te. Tu non sei un debole, non hai bisogno di me e basta". E alla fine i due escono insieme. Insomma, molto rumore per tornare ad accusarsi fuori dall'Is Morus Relais.

Gabriela e Giuseppe: voto Lo chiamo? Purtroppo Gabriela non si riferisce a uno bravo per il fidanzato Giuseppe. Per il bene nostro e del nostro desiderio di trash estivo, lei viene convinta dalle colleghe fidanzate a non chiamare il fidanzato per un falò di confronto. Un ringraziamento a tutte loro – e al tentatore Fouad (Maria, tienilo d’occhio per il trono. Il ragazzo ci sta regalando soddisfazioni) da parte del comitato "I love yhe way you lie". “A volte la testa mi dice “vai vai, sono cose belle” confessa Giuseppe a uno dei compagni fidanzati. Per poi definire la tentatrice in questione “Candy Candy”. Insomma, un signore d’altri tempi. "Se questa comincia a capire che poi gli piaccio?”, “Spero che tu stai bene”: lasciando perdere l’italiano come al solito zoppicante di American Boy, fate spazio al nuovo Brad Pitt de noattri. Ovviamente, siccome ha ben capito che la fidanzata al massimo se lo riprende a casa solo dopo aver liberato dei leoni affamati, getta l’amo con la tentatrice. La quale gli dà retta per lavoro. Ma lui, lo scaltro, non ha colto questa sfumatura. Giuseppe, da bravo maschio alfa, non si fa un’autoanalisi ma se la prende con il tentatore che si avvicina alla fidanzata.

Perla e Mirko: voto Io ti stimo moltissimo. L'italiano continua ad essere un optional, ma si passa oltre. La raffinatezza del ragionamento di entrambi è l'aspetto che colpisce di più: lui si spacca la schiena, lei no. "Ha più problemi sociali lui che io" commenta Perla. "Io non so stare con le persone? Io?". Insomma, lui la tocca pianissimo e lei lo attacca. “Mi sono rovinata gli anni migliori”. Staranno certamente insieme per sempre. Come rispondeva Ugo Fantozzi alla domanda: "Ma tu mi ami?": "Pina, io ti stimo moltissimo".

Francesca e Manuel: voto Daje a ride. Ricordiamo che nella prima puntata lei aveva detto "Da oggi mi ritengo single". Lui è come il marmo di Carrara. Francesca aveva dichiarato di non avere la forza di lasciarlo. Guardando l’empatia estrema di lui se ne capisce il motivo. Mamma che pesantezza. “Sono stanca della mancanza di rispetto” e non si fa neanche sfiorare dall’idea di scaricargli contro il plotone d’esecuzione delle seguaci de Il Volo. Cosa che farebbe volentieri Filippo Bisciglia ogni volta in cui lui lo chiama “Phil”.

La colonna sonora: Maria, noi ti amiamo. “Gabri” di Vasco Rossi sulla crisi di Gabriela ci fa sognare. Così come “Essere una donna” di Anna Tatangelo – che peraltro si sta pagando le vacanze con le royalties solo di Temptation Island. “Strani amori” di Laura Pausini è come il blu: va su tutto. E noi, Maria, non possiamo che inchinarci a te e alla tua redazione. Siete il nostro Festivalbar dei sentimenti.