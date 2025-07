Intrigo a Temptation Island, Lucia e Rosario stanno ancora insieme? Le chat, la convivenza e le rivelazioni del single Andrea

Milano, 30 luglio 2025 – Lucia e Rosario sono usciti da Temptation Island 2025 insieme e con il proposito di andare a convivere, ma cosa è successo un mese dopo la fine del programma?

“Non siamo ancora andati a convivere, anche se stiamo insieme – racconta Lucia al conduttore Filippo Bisciglia -. Una volta uscita dal villaggio, mi sono ritrovata un Rosario diverso: una persona gelosa e anche poco ragionevole. Prima era comprensivo, era una persona con cui potevo confrontarmi su temi anche importanti. Lui fuori non ha creduto che i miei atteggiamenti con Andrea fossero stati fatti apposta per suscitare in lui una reazione”.

“Io entro a Temptation Island con dei dubbi, poi nel programma scopro che i miei dubbi sono superabili. Ma è iniziato un sentimento forte che è la gelosia. Un po’ la paura di perderla e un po’ l’avvicinamento con Andrea l’hanno suscitato- prosegue lo stesso Rosario -. E’ stato molto bello vedere che era uno scherzo e che fosse in gran parte costruito”.

“Pensa che io tanti atteggiamenti nei confronti di Andrea li abbia avuti in modo spontaneo, è vero – aggiunge la ragazza -. Ma tutto era sempre rivolto a Rosario e a noi, affinché portassimo avanti un percorso che fosse rivolto alla convivenza e a far capire a lui che rischiava di perdermi”.

“Non sono geloso perché sono pazzo – ribatte il ragazzo -: quando siamo usciti, avevo bisogno ancora di digerire quello che era successo. Una volta finito il programma, Lucia ha creato una chat di gruppo con le ragazze e i tentatori. Io però non lo sapevo”.

“Ha avuto una reazione molto forte ed è lì che ho detto ‘Aspetta, non sono sicura di voler convivere con te se affronti in questo modo i temi importanti’. Non capisco perché io dovessi chiederglielo, gli ho fatto vedere tutto quello che ci scrivevamo in questa chat – commenta la fidanzata -. Il giorno seguente, lui si è accordato con Valerio per creare una chat con le tentatrici. Se non sei d’accordo, non ricrei la stessa situazione. Ho pensato che si stesse scrivendo con una tentatrice, ma non ho trovato nulla. E quindi ho creduto alla sua versione. Ma cancellare un messaggio non costa nulla”.

E poi ecco il colpo di scena. “Dopo la fine del programma, Lucia mi ha chiesto di vederci per capire se potesse iniziare qualcosa di vero tra noi. Ci siamo visti in una città nè mia nè sua, ma poi ho capito che non poteva esserci nulla perché entrare in un vortice di bugie non mi rappresenta. Non volevo entrare in qualcosa creato da lei” ha raccontato il single Andrea.

“Non mi sono mai sentita con Andrea. Ne riparliamo a casa” sostiene lei. Ecco poi l’ira di Rosario: “Se Lucia ha davvero fatto questo, rimarrà solo un ricordo e tornerò a casa da solo. Non credo a Lucia. Chiudiamola qua, basta. Sei una gran bugiarda”.

E poi ecco il colpo di scena: “Quello che dice Andre è vero, non l’ho detto a Rosario. Ci siamo sentiti, ci siamo anche telefonati e ad Andrea ho parlato dei miei ripensamenti e del mio momento no” ammette Lucia. Un intrigo che neanche una soap turca.