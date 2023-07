Temptation Island ultima puntata, cosa succede e quali coppie stanno ancora insieme

Lunedì 31 luglio finisce il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island 2023, ma soprattutto con l'ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia si chiude un contenitore trash che tanto ha dato al pubblico in termini di spensieratezza in questa torrida estate. Si chiude così un'edizione che ha fatto registrare ascolti decisamente importanti e che può a buon diritto entrare fra quelle da record.

"Eravamo quattro amici al bar" cantava Gino Paoli. E a Temptation Island la situazione è più o meno la stessa, visto che ad essere rimaste in un Is Morus Relais sempre più vuoto sono soltanto due coppie, con rispettivi single. Quella di lunedì 31 luglio è inevitabilmente l'ultima puntata per Daniele e Vittoria, la coppia in assoluto con meno colpi di scena di questa edizione, e per Ale e Federico (che ci avevano illusi con un alto picco di trash per poi farci presto piombare nella ripetitività più cupa poco dopo).

I pronostici danno Ale e Federico verso la separazione - e sarebbe anche ora -, mentre il nostro Lenticchio 4.0 col cuore di panna Daniele uscirà molto probabilmente insieme alla sua Vittoria. Dalla quale si separerà probabilmente entro breve, visto che i due sono incompatibili e questo sarebbe evidente anche a chi non ha mai seguito un minuto di Temptation Island.

Nell'ultima puntata del reality show targato Fascino il pubblico scoprirà anche se le coppie che hanno partecipato a questa edizione del programma stanno ancora insieme oppure no a un mese di distanza dalla conclusione delle registrazioni. Manu e Isabella sono stati i primi a lasciare, praticamente subito, il programma e lo hanno fatto insieme. Usciti insieme anche Davide e Alessia, che sarebbero pronti al matrimonio. Gabriela e Giuseppe, la coppia più discussa dell'edizione 2023, stanno ancora insieme: erano usciti da Temptation Island separati, riuscendo a stare in questa condizione per non più di 24 ore e per questo poi si sono rimessi insieme. Mirko e Perla sono invece usciti separatamente per consolarsi subito fra le braccia dei single Greta e Igor. Mirko e Greta sarebbero oggi una coppia, mentre Perla sarebbe single. Sarebbero ancora separati anche Francesca e Manuel, usciti dal falò di confronto da soli dopo una accesa, e peraltro decisamente moltivata, litigata.