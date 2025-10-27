Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre

Roma, 27 ottobre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre raccontano di un Gf che sta cercando di virare sempre di più verso Temptation Island. Non tenendo conto, però, del fatto che l’emulazione non è mai sintomo di originali e che, comunque, per proporre un programma come quello condotto da Filippo Bisciglia serve anche una buona dose di ironia. Che a questo Grande Fratello sta mancando. Il risultato è ancora una volta una puntata che sembra rabberciata, senza un vero progetto. Con una Simona Ventura che a tratti mostra tutta la propria volontà e capacità di fare di più, ma con un cast di concorrenti e opinionisti decisamente non all’altezza. Nella puntata di lunedì 27 ottobre – da questa settimana il reality show raddoppia e va in onda anche il giovedì in Prima serata su Canale 5 – è tornata Sonia Bruganelli, inspiegabilmente confermata in qualità di opinionista. Ricordiamo che nella puntata di lunedì 20 ottobre Sonia Bruganelli aveva giustificata Jonas che aveva detto “Zitta, stai muta, ca..o guardi” a una coinquilina. Direi un ottimo modo di iniziare questo ritorno da opinionista al Gf. La serata ha visto anche un coinvolgimento inferiore rispetto alle prime settimane di programma dei tre “panelisti” Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. E questo la dice lunga su come il pesce puzzi dalla testa. Tradotto: non c’è convinzione nel supportare le scelte fatte inizialmente. Se si punta su un cast, perché poi adottare correttivi – peraltro, parliamone: sarebbero questi dei correttivi efficaci? – in corsa senza una precisa strategia? Possibile che si vada a tentoni e si navighi a vista, senza una strategia reale? Non voglio pensare che sia tutto così casuale.



