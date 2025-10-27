Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto sanitàInfluenza 2025-26Orban-MeloniUragano MelissaTerremoto TurchiaTudor esonerato
Acquista il giornale
SpettacoliTemptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre
27 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre

2

Grande Fratello, Valentina tradita da Domenico se la prende con la persona sbagliata

3

Domenico urla cose a caso al Grande Fratello

4

Donatella e quel “purtroppo” al Grande Fratello

5

Rasha e Omer, è amore?

6

Francesco al Grande Fratello è utile come il grano a una sagra di celiaci

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre

Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre

Il reality show condotto da Simona Ventura anche questa settimana non riserva alcuna emozione, le dinamiche continuano ad essere scarse e prevedibili

Le pagelle del Grande Fratello di lunedì 27 ottobre

Roma, 27 ottobre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre raccontano di un Gf che sta cercando di virare sempre di più verso Temptation Island. Non tenendo conto, però, del fatto che l’emulazione non è mai sintomo di originali e che, comunque, per proporre un programma come quello condotto da Filippo Bisciglia serve anche una buona dose di ironia. Che a questo Grande Fratello sta mancando. Il risultato è ancora una volta una puntata che sembra rabberciata, senza un vero progetto. Con una Simona Ventura che a tratti mostra tutta la propria volontà e capacità di fare di più, ma con un cast di concorrenti e opinionisti decisamente non all’altezza. Nella puntata di lunedì 27 ottobre – da questa settimana il reality show raddoppia e va in onda anche il giovedì in Prima serata su Canale 5 – è tornata Sonia Bruganelli, inspiegabilmente confermata in qualità di opinionista. Ricordiamo che nella puntata di lunedì 20 ottobre Sonia Bruganelli aveva giustificata Jonas che aveva detto “Zitta, stai muta, ca..o guardi” a una coinquilina. Direi un ottimo modo di iniziare questo ritorno da opinionista al Gf. La serata ha visto anche un coinvolgimento inferiore rispetto alle prime settimane di programma dei tre “panelisti” Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. E questo la dice lunga su come il pesce puzzi dalla testa. Tradotto: non c’è convinzione nel supportare le scelte fatte inizialmente. Se si punta su un cast, perché poi adottare correttivi – peraltro, parliamone: sarebbero questi dei correttivi efficaci? – in corsa senza una precisa strategia? Possibile che si vada a tentoni e si navighi a vista, senza una strategia reale? Non voglio pensare che sia tutto così casuale.


 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Il Grande Fratello raddoppia: stasera alta tensione
Articolo
Marcella Bella cringe, le lacrime di Filippo Magnini e il trionfo di Francesca Fialdini: le pagelle di Ballando con le Stelle del 25 ottobre
Articolo
Eliminati Ballando con le Stelle 25 ottobre: cosa è successo? Selvaggia Lucarelli, stilettate ai conduttori Rai e a Barbara D’Urso: “Rosicona”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata