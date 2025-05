Temptation Island in onda il 3 luglio, Battiti Live il 7: novità e cosa aspettarsi

“Love the way you lie”: manca poco più di un mese al ritorno di quella che da “semplice” successo musicale firmato Eminem e Rihanna è diventato il simbolo di uno dei programmi tv più seguiti e attesi dell’estate. Temptation Island sta per tornare. In una nuova location del resort ‘Calandrusa’ a Guardavalle Marina in Calabria, ma sempre con le medesime caratteristiche: la conduzione di Filippo Bisciglia e la formula che prevede la partecipazione di coppie che poi vengono separate e devono vivere per 21 giorni in due villaggi separati insieme a tentatori e tentatrici. Non ci dovrebbe invece essere il Pinnettu, visto che quello era un concetto prettamente di derivazione sarda.

Cosa aspettarsi da Temptation Island? Senza dubbio, essendo in programma quest’anno una sola edizione del programma targato Fascino e quindi Maria De Filippi, non mancheranno scenate, crisi, gesti plateali e momenti esilaranti anche grazie alle scelte musicali di tecnici, redazione e produzione. Insomma, il consueto alto tasso di trash ben fatto.

Il 7 luglio prenderà invece il via Battiti Live. Il programma musicale sarà anche in questa stagione condotto da Ilary Blasi e la speranza è che almeno stavolta la showgirl dimostri di conoscere perlomeno i nomi degli artisti che si ritrova a presentare sul palco.