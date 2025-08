Temptation Island 2025, quali coppie non stanno più insieme un mese dopo

Milano, 1 agosto 2025 – Temptation Island 2025 si è concluso con i saluti e i ringraziamenti commossi del conduttore Filippo Bisciglia ad autori, produzione, pubblico e Maria De Filippi. Ma c’è una domanda che agita i sonni – si fa per dire – di milioni di italiani: quali coppie di questa edizione del docu-reality che ha fatto registrare i record di ascolti tv per Canale 5 non stanno più insieme? Sono stati ribaltati i verdetti dei falò di confronto durante il programma?

Chi è rimasto insieme

Ad essere ancora fidanzati sono Antonio e Valentina, con tanto di proposta di matrimonio avvenuta proprio durante il falò di confronto, gli avvocati Alessio e Sonia M. e Simone e Sonia B., questi ultimi presto diventeranno genitori.

Le coppie che non stanno più insieme

Maria Concetta di Temptation Island 2025: "Angelo mi ha tradita più volte"

Usciti separati anche dal falò di confronto. “Il problema – racconta Maria Concetta – non è stata la permanenza all’interno del villaggio, ma scoprire che Angelo aveva baciato un’altra ragazza prima del nostro ingresso a Temptation Island. Ho scoperto che lui mi ha tradito: ha baciato la sua ex. Mi ha confermato parte della verità: mi ha detto che lui l’ha preso di forza per baciarlo, ma la responsabilità di tutto questo ce l’ha lui. Appena usciti, al nostro rientro, abbiamo cercato di chiarire questa cosa. Ci sentivamo tramite messaggi, era un blocca e sblocca perché io ero molto arrabbiata. Diceva di amarmi, un giorno mi ha voluto dimostrare che sarebbe venuto tutti i giorni davanti al mio portone. L’unica sera in cui è venuto è stato solo due ore, poi se ne è andato a farsi la serata. Mi cercava dal lunedì al giovedì e poi nel weekend tutte le serate erano sue. Mi mandavano anche dei video che lui faceva il cretino con una ragazza”.

“Un giorno – prosegue in lacrime Maria Concetta - prendo le ultime cose che aveva a casa mia, vado a casa sua, lo aspetto per tre ore e lui non arriva. Ritorno a casa, mi richiama dopo un’ora e mi dice che era stato al bar a prendere un calice di vino da solo e che era uscito alle 22.30. Ma io ero lì dalle 21. Lì mi ammorbidisco per tutto l’amore che ho provato per lui. Ritorna per la seconda volta e iniziamo di nuovo a discutere. Gli chiedo di farmi vedere l’estratto conto di quel giorno. Lui prende il telefono e inizia a tremare, inizia a scorrere tutta la schermata e vedo che era andato in pizzeria. E aveva preso due pizze. Da lì iniziano le mie indagini e scopro che mi aveva tradito. Lui ammette l’ennesimo tradimento. Ho idealizzato un amore che non esiste, un Angelo che non esiste. Non posso stare dietro a lui, per me l’amore è fedeltà e rispetto. Per me questa storia finisce qui”.

Lucia e Rosario erano usciti insieme, e con una promessa di convivenza, dal falò di confronto. Un mese dopo, ecco il colpo di scena: Lucia ha rivisto il single Andrea e gli ha anche chiesto di intraprendere una relazione. Cosa che il ragazzo non ha accettato. Rosario ha quindi scelto di mettere fine alla sua storia d’amore con Lucia.

Valerio di Temptation Island 2025 non è tornato con Sarah

Sarah e Valerio erano usciti separati anche dal falò di confronto. Ora Valerio frequenta la tentatrice Ary. “Dopo l’uscita io e Sarah abbiamo avuto un nuovo confronto, è stato un incontro abbastanza duro – spiega Valerio -. Sarah mi aveva preparato gli scatoloni e la conversazione è andata sempre sullo scontro. Nel secondo confronto le cose sono andate un po’ meglio. Lei rimarrà sempre una persona importante, voglio che stia bene. I 5 anni di relazione non li cancello. Non voglio che passi come una poco di buono, anzi è una ragazza speciale. Ha avuto momenti di difficoltà, ma è giovane e può capitare”. Valerio durante il docu-reality si era avvicinato alla single Ary. “Il mio percorso all’interno del programma è stato vero, sentito. Ho avuto la fortuna di incontrare Ary, col passare dei giorni ho visto che ci poteva essere anche un interesse. Rifarei tutto. Con Ary ci siamo visti e appena siamo usciti dal programma è stata lei a cercarmi e questo mi ha fatto molto piacere. Ci siamo visti spesso in questo mese, andiamo piano e vediamo come può andare. Sicuramente ci troviamo bene insieme”.

Denise e Marco erano usciti prima separati e poi insieme dal falò di confronto. Un mese dopo, le loro strade si sono inevitabilmente separate