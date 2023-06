Temptation Island 2023, chi sono Manu e Isabella: la coppia dei clichè

Quella formata da Manu e Isabella è una delle sette coppie che partecipano a Temptation Island 2023, reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Una coppia sulla quale si è addensata già qualche nuvola, visto che più di qualche voce critica ha cercato di insinuare il dubbio che i due fidanzati abbiano deciso di partecipare al programma solo per visibilità. Anche perché, va sottolineato, rappresentano il vecchio - e ormai usurato - clichè della coppia milanese in cui lei è snob e lui una sorta di piccolo fiammiferaio.

"Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e lei veniamo da realtà completamente diverse - racconta il ragazzo -: io provengo da un quartiere popolare, mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei tant'è che vorrei anche andare a conviverci, ma non troviamo un punto di incontro su dove andare".

"Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti - ribatte Isabella -, ma proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno".

Solo lo svilupparsi del programma potrà far capire quali siano le reali intenzioni della coppia.