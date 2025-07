Temptation Island, che fine hanno fatto Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario?

“Aaa cercasi” cantava Francesco Gabbani in ‘Occidentali’s karma’. Ed è anche l’appello per due coppie di questa edizione di Temptation Island, quelle composte da Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario. Due coppie di cui nelle prime due puntate non si è mai parlato. Quella di Maria Concetta e Angelo, perlomeno, è stata intravista dai telespettatori in qualche frangente della narrazione, ma è la seconda a sembrare desaparecida.

Non un video, non un falò, non un dubbio nè un’insinuazione: Lucia e Rosario si candidano per ora ad essere la “coppia comodino” di questa edizione di Temptation Island. Dicesi “coppia comodino” quella composta da due concorrenti che sono stati inseriti per alleggerire la “drammaticità” del racconto televisivo. E anche, va sottolineato, per cercare di far respirare una boccata di normalità a chi guarda. Se è vero, infatti, che la disfunzionalità è parte integrante e caratterizzante di questo reality show, è altrettanto concreto il fatto che il troppo stroppia. Tradotto: se vuoi fare in modo che qualcuno si identifichi nelle storie che proponi, devi fornirne di verosimili.

E così, dopo gli eccessi di Valerio, fidanzato di Sarah, le teorie complottiste di Simone – compagno di Sonia B. dal quale attendiamo ancora di capire dove possano trovarsi oggi i dinosauri, visto che non si sarebbero secondo lui mai estinti – e le follie di Alessio, che chiederà un nuovo falò di confronto a Sonia M., probabilmente vedremo le reazioni misurate e le confidenze non così scenografiche di qualcuno fra i concorrenti ancora “misteriosi”.