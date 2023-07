Temptation Island, quando finisce e cosa succede nella puntata del 17 luglio: Gabriela tornerà da Giuseppe?

La quarta puntata di Temptation Island si preannuncia bollente. Come sono le temperature dei falò. Saranno numerosi, infatti, i video che fidanzati e fidanzate vedranno dei rispettivi partner. Video che raccontano di avvicinamenti a tentatori e tentatrici e che fanno spesso piombare nella disperazione chi li vede.

Le coppie

Dopo l'uscita di scena di Isabella e Manu, durante la prima puntata, Davide e Alessia e Gabriela e Giuseppe nella terza puntata, nella quarta puntata ritroveremo Perla e Mirko, Vittoria e Daniele e Ale e Federico.

Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe sono davvero usciti separati dal reality show condotto da Filippo Bisciglia? Nella terza puntata sì, ma questa sera i due si rivedranno. Il montaggio - e qui l'arte dell'entourage dello staff di Maria De Filippi è stata evidente - ci ha mostrato i due fidanzati pentiti e lacrimanti praticamente il minuto dopo aver dichiarato con orgoglio di voler uscire separati. Probabile che nella puntata di lunedì 17 luglio non solo si rivedano, ma anche che Gabriela decida di fare marcia indietro e tornare da American Boy.

Cosa succede

Daniele vedrà video della fidanzata Vittoria che lo faranno vacillare ancora di più rispetto a quanto abbia già fatto nella terza puntata di Temptation Island. "Io così non mi sono mai spinto" è il suo commento. Federico invece sbotta: "Devo preoccuparmi solo di quello che faccio io adesso, inizia la parte del percorso fra me e Carmen (la single, ndr). Perla esce di nuovo in lacrime dal pinnettu: cosa avrà visto?

Quando finisce

Le puntate di Temptation Island 2023 sono sei, quindi la conclusione è fissata per lunedì 31 luglio. Non è escluso che poi Maria De Filippi e la sua Fascino possano deliziare il pubblico con 'Temptation Island e poi...', ovvero una ulteriore puntata nella quale viene raccontato cosa è successo alle coppie una volta concluso il viaggio nei sentimenti.